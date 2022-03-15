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IMF、世銀示警…俄遭經濟制裁 恐現百年來首次外債違約

編譯洪毅／綜合14日電
全球三大信評機構之一惠譽將俄羅斯的主權信用評等列為C。圖為莫斯科民眾經過街上外匯交換店。(美聯社)
全球三大信評機構之一惠譽將俄羅斯的主權信用評等列為C。圖為莫斯科民眾經過街上外匯交換店。(美聯社)

俄羅斯遭到多國經濟制裁，導致半數外匯儲備無法動用，從俄國財政部到國際貨幣基金組織(IMF)、世界銀行(World Bank)、各信評機構等紛紛示警債券違約的風險；若俄國真的外債違約，將是1918年蘇俄建立、拒絕償還帝俄債券以來首見。

IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)13日表示，俄羅斯違約「已非不可能發生」；世銀首席經濟學者萊因哈特(Carmen Reinhart)上周也說，俄國「極其接近」債務違約。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫(Anton Siluanov)13日表示，目前俄國約3150億美元的外匯儲備遭到凍結，約為全部外匯儲備的一半；因此制裁結束前，對於來自「不友善國家」的債權人，俄國將以盧布支付債券，儘管如此支付可能遭到銀行拒絕。

全球三大信評機構之一惠譽將俄羅斯的主權信用評等列為C。圖為俄國盧布践錢幣與Vis...
全球三大信評機構之一惠譽將俄羅斯的主權信用評等列為C。圖為俄國盧布践錢幣與Visa卡。(美聯社)

故雖然俄國可以主張以盧布支付外債為履行債券，但信評機構恐怕並不埋單；事實上，烏俄戰爭爆發再加上外匯儲備遭凍結，讓俄羅斯難以將其兌換為盧布穩定貨幣，導致盧布重貶至史上新低。

全球三大信評機構中，惠譽(Fitch Rating)將俄羅斯的主權信用評等列為「C」，已是為除違約外最低等級，並指俄國違約已「迫在眉睫」；穆迪(Moody's)則將其列為倒數第二低的「Ca」；標普(Standard & Poor's)則列為倒數第三低的「CCC-」。

一筆1億1700萬元、以美元計價的俄羅斯政府債券將在16日到期，一般來說，債券到期後還有30天的寬限期，才會被正式判定已經違約，而30天可能足夠達成停火協議；但是若俄國明確表態不償還或以盧布償還，信評機構仍可能提前判定違約。

俄羅斯若真的成為債券違約國，將會嚇跑最後一批還留在俄國的外國投資，讓俄國已經惡化的經濟雪上加霜。

由外國投資人持有的俄羅斯政府債總額約600億美元，對全球金融市場來說並非大數字；但是若將企業債加總，俄國的外債達1200億美元以上，且部分機構對俄曝險較大，仍不能排除餘波造成衝擊的可能性。

各國的制裁讓俄羅斯大部分的債市交易活動停滯；至於自2月25日起休市的股市，俄國央行12日宣布繼續休市到本月18日。

主要國家紛紛宣布禁止俄國石油進口，俄國收入大減。圖為在俄國克拉斯諾亞爾斯克邊疆區...
主要國家紛紛宣布禁止俄國石油進口，俄國收入大減。圖為在俄國克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的俄羅斯石油公司Rosneft的煉油廠。(路透)

主要國家紛紛宣布禁止俄國石油進口，俄國收入大減。圖為在莫斯科市的俄羅斯石油公司R...
主要國家紛紛宣布禁止俄國石油進口，俄國收入大減。圖為在莫斯科市的俄羅斯石油公司Rosneft總部。(路透)

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