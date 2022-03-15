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蘇利文楊潔篪密談7小時…美憂中俄結盟 預警嚴重後果

記者張文馨／華盛頓報導
為調解俄烏戰事，美中高層14日在義大利羅馬會談。圖為中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(左一)與美國總統國家安全事務助理蘇利文(右一)率團會晤。(新華社)
為調解俄烏戰事，美中高層14日在義大利羅馬會談。圖為中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(左一)與美國總統國家安全事務助理蘇利文(右一)率團會晤。(新華社)

白宮國家安全顧問蘇利文14日在羅馬會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，「七小時密集會談」包含俄羅斯在內一系列雙邊事務，事後並未發布聯合聲明；美國政府資深官員轉述，美方高度憂慮中俄此時的結盟，並預告中方援俄的「可能後果」。

白宮發出的聲明僅一段，稱蘇利文(Jake Sullivan)提到一系列雙邊議題，充分討論俄烏戰爭，美中強調保持溝通管道暢通的重要性；這次會談是延續去年11月15日美國總統拜登和中國國家主席習近平的視訊峰會成果。

資深官員以「坦率交換意見」、「密集」來形容這場會談，並指這場會談為去拜習峰會的延續，去年12月起著手準備，會談日期早定，會談內容受俄烏衝突影響而調整，這是一次及時且重要的對話。該官員說，蘇利文向中方說明美國立場，表達對中俄結盟的憂慮，且預告若中方採取特定行動可能出現的影響和後果。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，北京支持莫斯科不僅影響美中關係，也會影響其與歐洲和印太地區國家的關係；亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)參與這次對話。

聲明中並未提及台海局勢，資深官員在會後的電話簡報會主動提到，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，並關切北京在台海的挑釁舉動；雙方也談到朝鮮半島局勢和戰略風險管控，美中將確保競爭不會激化為衝突。

在會談開始前，多家美國媒體引述匿名官員說法報導，俄羅斯向中國提出軍事援助的要求；蘇利文也在啟程羅馬前夕對媒體表示，「不允許俄羅斯從世界任何國家、任何地方的經濟制裁中獲得喘息空間」。

對於援助俄國一事，美國官員14日公開回應的態度一致，均不評論此事，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，密切關注中方行動。

中國官媒央視會後報導，楊潔篪在會中重申對烏克蘭的立場，強調尊重各國主權和領土完整，國際社會應共同支持俄烏和談，盡快取得實質性成果，並堅決反對散布不實訊息，抹黑中方的言行。

英國金融時報和美國有線電視新聞網(CNN)分別報導，美國對西方盟國透露，中國對於軍事或經濟援助俄羅斯持開放態度，但往來電報並未說明更多援助細節。

金融時報報導，俄國向中方請求的軍事援助包含地對空飛彈、無人機、情報設備、裝甲車和後勤支援車輛。

喬治城大學中國問題專家麥艾文(Evan Medeiros)向金融時報表示，這項進展令人極為擔憂，可能改變全球地緣政治的遊戲規則，重返1950年代中蘇結盟的日子，烏克蘭恐成為新冷戰的首場代理人衝突。

此外，美國國家廣播公司新聞網(NBC)14日率先報導，拜登考慮近期訪問歐洲，與歐洲領導人們當面會晤，強調美國對北約盟友的支持；路透報導，訪問地點可能包括布魯塞爾或波蘭，一切尚未定案。

蘇利文 俄羅斯 白宮

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