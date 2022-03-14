烏克蘭最大鋼廠被砲擊 焦炭廠被毀

烏克蘭士兵駐守烏東分離省份之一頓內次克省艾維德維卡市外的工業區。(美聯社)

作為蘇聯時代發展至今的重工業之一，鋼鐵製造一直是烏克蘭 重要經濟來源之一；位於烏東分離省份之一頓內次克 省(Donetsk)艾維德維卡市(Avdiivka)的一間由烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest持有的鋼鐵廠13日遭俄軍砲擊，焦炭廠房被毀，所幸並無傳出人員傷亡。

烏克蘭檢察總長辦公室稍早發出聲明，指13日俄軍有五枚火箭彈擊中廠區，雖然被炮擊的廠房自烏俄戰事開始後就停止營運，但不確定是否有人傷亡；該廠區母公司Metinvest獲悉消息後立刻查證，隨後也公開證實此消息，並指無人傷亡，不過有兩間焦炭廠嚴重毀損；另方面，受砲擊影響，艾維德維卡市電力系統中斷，附近仰賴該市供暖的城鎮也受到影響，外界擔憂該地區尚未撤離的平民可能難以捱過剩下的冬季。

艾維德維卡市是烏克蘭煉鋼用焦炭主要的供應來源，更是歐洲最大的煉鋼工業地點之一，自蘇聯計畫經濟時起就為蘇聯的軍火工業提供堅實工業基礎，影響迄今；身為烏克蘭最大鋼鐵製造商，Metinvest每年約生產4000萬噸鐵礦石和1300萬至1400萬噸左右的粗鋼。

此外，Metinvest的業務範圍涵蓋從開採到加工到銷售的一條龍服務，控制烏克蘭境內約50%的鐵礦市場、46%的焦炭市場、40%的金屬品市場；由於財力雄厚，目前似乎未受到烏俄戰爭太大的影響，還在9日宣布今年將在烏克蘭加大投資 力道，預計增資10億美元對生產設施升級並現代化。

Metinvest創辦人、烏克蘭前國會議員、烏克蘭首富阿克梅托夫(Rinat Akhmetov)說：「我們將繼續投資、繼續建設，還計畫設立一所大學並提升員工薪資，以盡可能提升當地居民的生活水平；此外也會善盡企業環保責任，投資300億美元更換四座燃煤高爐，以達成2030年以前降低15%碳排放的目標。」