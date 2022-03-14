烏克蘭最大鋼廠被砲擊 焦炭廠被毀
作為蘇聯時代發展至今的重工業之一，鋼鐵製造一直是烏克蘭重要經濟來源之一；位於烏東分離省份之一頓內次克省(Donetsk)艾維德維卡市(Avdiivka)的一間由烏克蘭最大鋼鐵製造商Metinvest持有的鋼鐵廠13日遭俄軍砲擊，焦炭廠房被毀，所幸並無傳出人員傷亡。
烏克蘭檢察總長辦公室稍早發出聲明，指13日俄軍有五枚火箭彈擊中廠區，雖然被炮擊的廠房自烏俄戰事開始後就停止營運，但不確定是否有人傷亡；該廠區母公司Metinvest獲悉消息後立刻查證，隨後也公開證實此消息，並指無人傷亡，不過有兩間焦炭廠嚴重毀損；另方面，受砲擊影響，艾維德維卡市電力系統中斷，附近仰賴該市供暖的城鎮也受到影響，外界擔憂該地區尚未撤離的平民可能難以捱過剩下的冬季。
艾維德維卡市是烏克蘭煉鋼用焦炭主要的供應來源，更是歐洲最大的煉鋼工業地點之一，自蘇聯計畫經濟時起就為蘇聯的軍火工業提供堅實工業基礎，影響迄今；身為烏克蘭最大鋼鐵製造商，Metinvest每年約生產4000萬噸鐵礦石和1300萬至1400萬噸左右的粗鋼。
此外，Metinvest的業務範圍涵蓋從開採到加工到銷售的一條龍服務，控制烏克蘭境內約50%的鐵礦市場、46%的焦炭市場、40%的金屬品市場；由於財力雄厚，目前似乎未受到烏俄戰爭太大的影響，還在9日宣布今年將在烏克蘭加大投資力道，預計增資10億美元對生產設施升級並現代化。
Metinvest創辦人、烏克蘭前國會議員、烏克蘭首富阿克梅托夫(Rinat Akhmetov)說：「我們將繼續投資、繼續建設，還計畫設立一所大學並提升員工薪資，以盡可能提升當地居民的生活水平；此外也會善盡企業環保責任，投資300億美元更換四座燃煤高爐，以達成2030年以前降低15%碳排放的目標。」
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