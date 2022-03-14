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戰爭快結束？俄烏代表稱談判「幾天內有正面結果」

編譯潘勛╱綜合13日電
烏克蘭總統顧問、首席談判代表波多利雅科。(路透)
烏克蘭總統顧問、首席談判代表波多利雅科。(路透)

俄羅斯與烏克蘭談判官員13日對談判結果給出迄今最令人振奮的評價，暗示可能幾天內就會端出正面結果；另外，美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)指出，俄國表達的跡象顯示，願意投入有實質的協商，以便結束迄今已致數千人死亡、250多萬人流離失所的這場戰爭。

路透報導，烏克蘭總統顧問、首席談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)在貼上網的影片表示，烏國原則上就任何立場不會有退讓，俄方現在已經了解，因此開始有建設性的談判，他認為可以說幾天內兩方就會達成某些成果；烏國向來表示願意磋商，但不會投降或接受任何最後通牒。

俄國RIA通訊社報導，俄方談判代表斯魯茨基(Leonid Slutsky)指出，談判已出現重大進展，按他個人估計，目前進展未來幾天還會擴大，兩國特使團立場達成一致，締結文件而簽字。

俄烏戰爭已進入第18天；烏、俄談判官員都沒提到協議的可能範圍，但雙方幾乎同時發表公開評論。

波多利雅科在推特發文表示，俄國談判代表仔細聆聽烏方的提議，烏克蘭的要求是結束戰爭，俄國軍隊撤出烏國；他表示對方有所理解，今天談判雙方真有對上話。

克里姆林宮首席發言人上周表示，若基輔當局答應一些條件，俄國準備「隨時」停止軍事行動；俄國的要求之中有：烏國承認克里米亞成為俄國領土、承認頓內次克及盧干斯克兩共和國為獨立國家。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)上周對美國廣播公司(ABC)表示，願意就俄方提及的土地進行討論，找出妥協，讓那三個地區日子過下去，但烏國可不會認輸。

俄國總統普亭11日表示，談判「有些正面發展」，但不肯詳述細節；克里姆林宮12日指出，兩國官員繼續以「視訊形式」進行談判；烏、俄外長10日在土耳其會晤，對停戰並無明顯進展，但專家指出，他們願意會面，事實上就敞開窗口，以便結束戰爭。

俄方談判代表斯魯茨基。(Getty Images)
俄方談判代表斯魯茨基。(Getty Images)

俄國 烏克蘭 澤倫斯基

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