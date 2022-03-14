俄飛彈襲烏西軍事基地釀35死 逼近北約盟國

靠近波蘭邊界的烏西亞沃利夫市軍事基地13日遭到俄軍的砲火狂轟。圖為遭到轟炸的受損建築。(路透)

俄烏戰爭進入第18天，戰火延伸至烏克蘭 西部、北大西洋公約(NATO)盟國波蘭的邊界，俄國 飛彈13日擊中烏西亞沃利夫市(Yavoriv)軍事訓練場「國際維和與安全中心」，造成35人死亡、134人受傷；該中心為北約軍援烏國的重要轉運站，距波蘭僅11哩。白宮國安顧問蘇利文 表示，俄國總統普亭擴大戰事的策略，讓烏克蘭城市不再有和平；鳥南戰略港市馬立波(Mariupol)遭圍城迄今逾2100名平民喪生。

國際維和與安全中心所在地的利維夫(Lviv)州州長科齊茨基(Maksym Kozytskyy)說，俄軍朝該中心發射逾30枚巡弋飛彈；該中心是西方軍事人員駐留處，也是北約援烏軍備的中繼站，俄軍此舉讓北約擔心被捲入俄烏戰爭。

40歲的伊納‧帕迪(Ina Padi)甫從烏克蘭逃入波蘭邊境，她在波蘭一處避難所被爆炸聲驚醒；她說：「我此刻了解，雖然我們自由了，但戰爭仍追著我們。」

烏西大城利維夫州長科濟茨基表示，俄軍發射的大多數飛彈因為空防系統奏效而被攔截，但漏網飛彈造成至少35人死亡、134人受傷。

利維夫有許多國家的外交官和媒體暫時駐紮，當地空襲警報大作；北約13日表示，目前沒有人員駐紮烏克蘭，美國則持續派兵至波蘭。

美方譴責俄軍攻擊亞沃利夫，國務卿布林肯(Antony Blinken)推文寫道：「殘暴必須停止。」

俄軍另外再空襲烏西伊另一城市凡-法蘭科夫(Ivano-Frankivsk)的機場，該機場距離羅馬尼亞不到94哩，距離匈牙利不到155哩，此二國都是北約盟國。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，俄國空襲若超過烏克蘭邊境並擊中任何北約盟國，即便是不小心，西方也要作出回應。

他13日接受「哥倫比亞廣播公司」節目「面對國家」訪問時說：「拜登總統一再明確表示，美國將與盟國合作，捍衛北約每吋疆域。」

他表示，俄軍空襲距離北約僅11哩的烏西地區，美國情報與國安單位並不意外，凸顯俄國改變侵烏戰略。

「普亭對於俄軍進展有限感到挫折，他原本預期俄軍可拿下基輔等主要大城」；蘇利文說：「他擴大攻擊目標，猛烈砲擊烏克蘭每一處。」

五角大廈發言人柯比(John Kirby)則說，國際維和與安全中心是俄軍攻擊的第三個烏西軍事或飛航目標，稱俄軍擴大攻擊目標。

俄國進犯烏克蘭逾兩周，俄軍包圍轟炸烏克蘭多城，但烏軍及人們在西方武器馳援下捍衛家園，俄軍進展有限，爆發人道危機。

馬立波市議員遭俄軍圍困十多天日，俄軍持續空襲與砲擊非軍事目標，市議會官員在Telegram上寫道，「人們陷入艱困處經已12天，缺水電、糧食和暖氣，迄今已有2187位居民喪命」。