我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

俄飛彈襲烏西軍事基地釀35死 逼近北約盟國

編譯陳韻涵╱綜合13日電
靠近波蘭邊界的烏西亞沃利夫市軍事基地13日遭到俄軍的砲火狂轟。圖為遭到轟炸的受損建築。(路透)
靠近波蘭邊界的烏西亞沃利夫市軍事基地13日遭到俄軍的砲火狂轟。圖為遭到轟炸的受損建築。(路透)

俄烏戰爭進入第18天，戰火延伸至烏克蘭西部、北大西洋公約(NATO)盟國波蘭的邊界，俄國飛彈13日擊中烏西亞沃利夫市(Yavoriv)軍事訓練場「國際維和與安全中心」，造成35人死亡、134人受傷；該中心為北約軍援烏國的重要轉運站，距波蘭僅11哩。白宮國安顧問蘇利文表示，俄國總統普亭擴大戰事的策略，讓烏克蘭城市不再有和平；鳥南戰略港市馬立波(Mariupol)遭圍城迄今逾2100名平民喪生。

國際維和與安全中心所在地的利維夫(Lviv)州州長科齊茨基(Maksym Kozytskyy)說，俄軍朝該中心發射逾30枚巡弋飛彈；該中心是西方軍事人員駐留處，也是北約援烏軍備的中繼站，俄軍此舉讓北約擔心被捲入俄烏戰爭。

40歲的伊納‧帕迪(Ina Padi)甫從烏克蘭逃入波蘭邊境，她在波蘭一處避難所被爆炸聲驚醒；她說：「我此刻了解，雖然我們自由了，但戰爭仍追著我們。」

烏西大城利維夫州長科濟茨基表示，俄軍發射的大多數飛彈因為空防系統奏效而被攔截，但漏網飛彈造成至少35人死亡、134人受傷。

利維夫有許多國家的外交官和媒體暫時駐紮，當地空襲警報大作；北約13日表示，目前沒有人員駐紮烏克蘭，美國則持續派兵至波蘭。

美方譴責俄軍攻擊亞沃利夫，國務卿布林肯(Antony Blinken)推文寫道：「殘暴必須停止。」

俄軍另外再空襲烏西伊另一城市凡-法蘭科夫(Ivano-Frankivsk)的機場，該機場距離羅馬尼亞不到94哩，距離匈牙利不到155哩，此二國都是北約盟國。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，俄國空襲若超過烏克蘭邊境並擊中任何北約盟國，即便是不小心，西方也要作出回應。

他13日接受「哥倫比亞廣播公司」節目「面對國家」訪問時說：「拜登總統一再明確表示，美國將與盟國合作，捍衛北約每吋疆域。」

他表示，俄軍空襲距離北約僅11哩的烏西地區，美國情報與國安單位並不意外，凸顯俄國改變侵烏戰略。

「普亭對於俄軍進展有限感到挫折，他原本預期俄軍可拿下基輔等主要大城」；蘇利文說：「他擴大攻擊目標，猛烈砲擊烏克蘭每一處。」

五角大廈發言人柯比(John Kirby)則說，國際維和與安全中心是俄軍攻擊的第三個烏西軍事或飛航目標，稱俄軍擴大攻擊目標。

俄國進犯烏克蘭逾兩周，俄軍包圍轟炸烏克蘭多城，但烏軍及人們在西方武器馳援下捍衛家園，俄軍進展有限，爆發人道危機。

馬立波市議員遭俄軍圍困十多天日，俄軍持續空襲與砲擊非軍事目標，市議會官員在Telegram上寫道，「人們陷入艱困處經已12天，缺水電、糧食和暖氣，迄今已有2187位居民喪命」。

亞沃利夫市軍事基地受傷的戰士。(路透)
亞沃利夫市軍事基地受傷的戰士。(路透)
亞沃利夫市軍事基地的急救人員趕到現場急救傷者。(路透)
亞沃利夫市軍事基地的急救人員趕到現場急救傷者。(路透)

烏克蘭 俄國 蘇利文

上一則

中國暴增4500例本土新冠確診 深圳、東莞封城

下一則

對抗主流變種 輝瑞、莫德納將更新疫苗

延伸閱讀

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索

羅馬會談前夕 美警告中：不容許任一國給俄羅斯救生索
澤倫斯基：在烏克蘭設禁航區 否則俄火箭遲早落北約

澤倫斯基：在烏克蘭設禁航區 否則俄火箭遲早落北約
俄要求提供軍事援助？中國大使館發言人：從未聽說

俄要求提供軍事援助？中國大使館發言人：從未聽說
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

熱門新聞

烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世