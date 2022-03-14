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扶植傀儡政權前奏？俄3天擄走2烏市長 任命親俄派繼立

編譯柯立偉╱綜合13日電
遭到俄軍綁架的第二名市長是聶伯羅魯尼市市長馬特維耶夫。(取自推特)
遭到俄軍綁架的第二名市長是聶伯羅魯尼市市長馬特維耶夫。(取自推特)

烏俄之戰進入第18天，俄軍本周似較有斬獲，繼梅利托波爾市(Melitopol)市長費多羅夫(Ivan Fedorov)11日因拒絕與俄軍合作遭擄走後，13日俄軍又綁走聶伯羅魯尼市(Dniprorudne)市長馬特維耶夫(Yevhen Matveyev)，還扶植當地親俄議員嘉琳娜．丹尼琴科(Galina Danilchenko)繼立，歐盟對此強烈譴責，烏國總統澤倫斯基(Vladimir Zelenskyy)稱這是俄羅斯扶植傀儡政權的前奏。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特上證實這項消息，並表示：「俄羅斯戰犯綁架另一位民選的烏克蘭市長；由於未獲得當地的支持，入侵者就變成恐怖分子。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)也在推特發文譴責，他說：「歐盟強烈譴責俄羅斯武裝部隊綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼的市長；這是針對烏克蘭民主制度的又一次攻擊，俄方試圖在一個主權國家建立非法替代政府。」

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)也說，他要「以最強烈的措辭，譴責俄方無差別轟炸烏克蘭平民，以及綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼的市長等烏克蘭公民；這些綁架行動以及對烏克蘭地方當局的施壓行為，再度公然違反國際法。」

而獲莫斯科當局「任命」為新任聶伯羅魯尼市市長的丹尼琴科，過去是當地議員，親俄立場明顯；她在「繼立」為市長後，隨即面臨大量民眾反彈聲浪，不過她仍透過當地電視台發表聲明表示：「我將採取一切必要措施使聶伯羅魯尼市恢復秩序與穩定，同時呼籲各級民選政府官員保持理智、不要屈服於民眾挑釁；既然官員由人民選出，就當以人民福祉為優先。」

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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