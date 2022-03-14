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美自由記者赴烏克蘭採訪 遭俄軍伏擊身亡

編譯陳韻涵／綜合13日電
美國自由記者、紀錄片導演雷諾，13日在基輔近郊伊爾平市遭俄軍砲擊身亡。（美聯社）
美國自由記者、紀錄片導演雷諾，13日在基輔近郊伊爾平市遭俄軍砲擊身亡。（美聯社）

50歲美國自由記者、紀錄片導演雷諾(Brent Renaud)13日在烏克蘭首都基輔近郊伊爾平市(Irpin)遭俄羅斯軍方砲擊身亡。

美聯社報導，雷諾當時正與另一名美國記者阿瑞唐多(Juan Arredondo)在伊爾平檢查哨附近，搭乘一輛汽車內拍攝難民越境逃難的畫面，俄軍朝汽車開火，雷諾頸部中彈，阿瑞唐多下背遇襲。

阿瑞唐多在基輔一家醫院接受義大利記者安納莉莎•卡密利(Annalisa Camilli)的影像採訪時說：「我們當時行經伊爾平的第一座橋，拍攝難民離開的畫面，我們搭上便車，有人帶我們過橋，車過檢查哨後便遭伏擊。」

一度被誤為紐約時報記者

雷諾遇難時，身上帶有「紐約時報」的工作證，一度被認為是紐時戰地記者；但紐時隨即澄清，雷諾是自由記者，他自主赴烏，並非紐時派他前往。

時代雜誌(TIME)發文悼念雷諾，稱雷諾在烏克蘭地區執行時代工作室(TIME Studios)聚焦全球難民危機的計畫。

烏國內政部表示，伊爾平近日遭俄軍猛烈攻擊；雷諾身亡數小時後，伊爾平市長馬庫辛(Oleksandr Markushyn)下令禁止記者進城，「藉此拯救記者與守衛者的性命」。

來自阿肯色州小岩城(Little Rock)的雷諾死前三天，曾傳訊息給同樣身為記者兼導演的密友普澤爾(Christof Putzel)；普澤爾形容，雷諾是他的時代中，最受敬重的獨立製片。

曾拍攝墨西哥毒梟紀錄片

雷諾與普澤爾的紀錄片「武裝墨西哥毒梟」曾於2013年獲得杜邦-哥倫比亞大學(Alfred I. duPont-Columbia University)新聞獎，該片描述美國槍械如何送去墨西哥，助長當地毒梟暴力。

普澤爾在紐約市美聯社電話訪問時說：「這傢伙(雷諾)是最棒的，他是我所知最棒的戰地記者，他幾乎前往每一個衝突地區。」

美國國務院並未對雷諾之死發表聲明，但提供雷諾家屬領事協助，抨擊俄軍攻擊新聞與紀錄片從業人員。

國務院推文寫道，「我們驚駭記者與紀錄片導演等非戰鬥人員，在烏克蘭遭俄軍攻擊傷亡，這是俄軍無差別行徑的另一可怕例證。」

總部在紐約的「保護記者委員會」(Committee to Protect Journalists)呼籲禁止對記者與平民的暴行，推文稱相關攻擊「完全無法接受且違反國際法」。

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