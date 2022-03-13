陳巍姊打造基因編輯獨角獸 共同創辦人還有諾獎得主 

北京冬奧滑雪金牌得主陳巍的二姐Janice Chen。(取自推特)

位在舊金山的CRISPR基因編輯技術初創公司「猛獁生物科技公司」(Mammoth Biosciences) 有四位聯合創始人，除了最知名的諾貝爾獎 得主、柏克萊加大 生物化學學者道納(Jennifer Doudna)以外，另一聯合創始人、現年30歲的華裔科技長珍妮絲·陳(Janice Chen)也閃閃生輝；在人們發現她弟弟是美國花式滑冰選手奧運冠軍陳巍 (Nathan Chen)之後，對她更是充滿好奇。

自疫情以來，與革命性領域CRISPR基因編輯技術有關的公司迅速成長；其中，創立於2018年的猛獁生技公司，新增了總值1億元的大型製藥合同和政府撥款，員工人數翻了數倍，從30人增至130人，現在正招聘至少55人。在以亞馬遜和蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)為主的創投交易中，猛獁估值一路升至10億元，成功晉升生技獨角獸的行列。

但珍妮絲·陳雄心勃勃，她的目標是讓猛獁成為估值達1000億元的獨立公司。

珍妮絲·陳在基因編輯技術方面的生物科學工作範圍，從識別細菌和病毒感染一直到早期癌症檢測，一直處在醫學最前端。她是在父親於猶他州一家小型生物技術公司工作時，發現了自己對生物科學的熱情。

珍妮絲·陳在鹽湖城長大，家有五個兄弟姊妹；22歲的陳巍是家中老么。他們的父母在1988年自中國移民來美。珍妮絲·陳說，父母「鼓勵我們發揮潛力，朝最適合的方向發展」，她學拉小提琴、參加西洋棋比賽、在舞蹈方面表現出色。她還說，參加西洋棋比賽時，她通常是最年輕和唯一的女性，她從中學會了「如何輸和如何贏的策略」。

猛獁生技公司是以珍妮絲·陳在道納的柏克萊加大實驗室從事的核心技術為基礎；她以研究生研究員身份獲得博士學位。道納身為珍妮絲·陳的導師，鼓勵她畢業後自行創業，而不是在大型生技公司上班；「她是技術團隊的領導者和整體戰略家，擁有深厚的科學知識和創造力，可以看到這項技術的發展方向，」道納說。

儘管猛獁公司估值在創投交易中升至10億元，但珍妮絲·陳認為，被人收購並非猛獁公司的策略目標；「我們的目的不是建造它之後賣掉它，而是成為價值1000億元的新一代CRISPR科技公司；未來還有很多具開創性的建設機會以及可從基因編輯發現的新技術，」她說。