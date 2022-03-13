邊界政策放寬 單身無證童可尋求庇護

圖為移民在亞利桑納州尤瑪的邊界。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )11日深夜宣布新的衛生指導方針，認定無成人陪伴進入美國的無證移民 兒童，不再對美國公共衛生構成威脅；這些單身無證兒童終可獲得尋求庇護的機會。

CDC這個新的指導方針趕在一項法院命令正式生效前宣布，因為「驅逐無成人陪同的非公民兒童，不能保證可以保障公共健康」。

前總統川普執政時期，於2020年3月公布公共衛生第42條(Title 42)規定，據此可迅速驅逐越境的無證移民，包括尋求庇護者及無人陪伴的兒童，當時的根據是防止新冠疫情。

但拜登 政府上台後繼續保留第42條，卻允許無人陪伴的無證兒童進入美國，結果面對不少法律訴訟。CDC去年中已確認拜登政府在新冠疫情下可以破例，允許這些無證兒童進入美國，但公共衛生指導方針並未更改。

拜登政府官員一再認為，美國有義務為單獨越境而又無法安全回國的兒童提供幫助；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也說，不會遣送這些兒童回國，使他們處於危險中。國土安全部(DHS)可以讓無人陪伴的未成年人，甚至一些家庭，在申請居留期間留在美國。

在最新一起由德州政府提出的訴訟裡，德州聯邦法院法官早前裁定，拜登政府可以根據公共衛生第42條規定驅逐這些兒童，同時指出CDC未能解釋為何這些無成人陪同的無證兒童不受第42條的約束。法官同時給拜登政府一個星期時間提出上訴，而CDC趕在最後一刻，宣布新的衛生指導方針。

儘管這類無證兒童不再被驅逐，但他們的擔保人仍要實行檢測及其他防疫措施，一般而言，這些擔保人都是家人或近親。

對於CDC的新指南，德州州檢察長肯帕克斯頓(Ken Paxton)辦公室暫未回應。

公共衛生第42條緣於1944年通過的公共衛生法，根據這條法例，已有160萬無證移民被逐離美國。

多位民主黨議員及維權組織，一直推動終止第42條所針對的所有無證移民，聲稱這並不是保護邊境安全的有效人道解決方案。