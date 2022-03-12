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何處能安身？ 半年二度逃難 在烏阿富汗人無奈

記者胡玉立／綜合報導
俄軍入侵烏克蘭兩周以來，已有逾250萬人逃離烏克蘭，讓原本對波蘭難民來者不拒的鄰國波蘭也已吃不消。圖為難民擠住在摩爾多瓦的一個運動場館裡。（歐新社）
俄軍入侵烏克蘭兩周以來，已有逾250萬人逃離烏克蘭，讓原本對波蘭難民來者不拒的鄰國波蘭也已吃不消。圖為難民擠住在摩爾多瓦的一個運動場館裡。（歐新社）

俄羅斯對烏克蘭開戰，讓許多昔日為躲戰亂而定居烏克蘭的人，不得不再次逃難；這些被迫面臨另一場戰爭的人，包括葉門人、阿富汗人、敍利亞難民在內。

一年多前才搬到哈爾科夫(Kharkiv)的工程系學生艾哈邁德(Ahmed)，今年20歲；曾歷經葉門衝突的他談起哈爾科夫，嘆息地說：「這本來是個值得安居的好地方。但現在我已將所有都抛在腦後了。」艾哈邁德正穿越波蘭邊境，準備前往歐洲尋求庇護。

從喀布爾逃到基輔 現在往歐洲繼續逃

23歲的阿富汗數據分析師塔吉克(Masouma Tajik)在神學士接管阿富汗後，甫自喀布爾逃到基輔，現在卻得面臨六個月內第二次逃難。她背著從喀布爾帶來的背包、衣物和筆記型電腦，逃離烏克蘭首都基輔。

塔吉克說，「我剛到達基輔時，曾覺得我終於可以自在呼吸了，現在我只覺得人生中沒有什麼是可以保證的，只能得過且過了」。

還有一個年僅11歲的烏克蘭小男孩獨自到達斯洛伐克，手上潦草寫著一個電話號碼。多年前，還在襁褓中的他，就曾和家人逃離敘利亞。那時，俄羅斯為支持敍利亞總統阿塞德，以空襲干預那場戰爭。

在烏克蘭敘利亞人的臉書群組上，有難民貼文要求協助離開烏克蘭、有人提供臨時住所或提供逃離後去哪裡的建議。

怕父母擔心 葉門男說自己住五星飯店

對艾哈邁德來說，穿越波蘭邊境需要三天時間。當他設法與在葉門的父母交談時，不想讓他們擔心。「他們以為我待在一家五星級酒店，」他笑著說。

艾哈邁德表示，被困在烏克蘭的感覺，與當年在自己國家面臨暴力時的痛苦感受相比，截然不同。「在葉門，我們和家人在一起，因為我們生死與共，到了生死都不再重要的程度。」他解釋道：「但在這裡，一切變得非常困難；我們認識的人不多，也無法迅速找到出路。」

雖然艾哈邁德說他的處境比其他人好，但這次逃難仍讓他深感到震驚；「我不確定能不能再次安定下來，事情可能會再次惡化。我們將無處可去。」艾哈邁德搭上了前往德國的火車，希望能在那裡見到一位親戚，並繼續學習。

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