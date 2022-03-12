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「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

烏克蘭歌手、舞者都當起民兵 嗆普亭「跟全烏對戰」

記者顏伶如／綜合報導
不同年齡的烏克蘭婦女參加自衛訓練，學習如何開槍。(路透)
不同年齡的烏克蘭婦女參加自衛訓練，學習如何開槍。(路透)

華爾街日報報導，烏克蘭面對俄羅斯侵略之際，全國各地掀起一股反抗風潮，自各行各業的百姓組成民兵保家衛國，成員包括搖滾歌手、電視節目主持人及劇作家。

33歲舞者波特尤金(Oleksiy Potyomkin)原訂本月在國立烏克蘭歌劇院(National Opera of Ukraine)推出的經典芭蕾舞劇「百合花」(Lileya)裡飾演王子，但俄烏戰爭爆發後，他拿起槍及醫藥箱，加入了與俄軍對抗的烏克蘭民兵組織。

烏克蘭軍隊的殂擊手，正在基輔外圍城鎮檢視一把狙擊步槍。(美聯社)
烏克蘭軍隊的殂擊手，正在基輔外圍城鎮檢視一把狙擊步槍。(美聯社)

一名年輕女性在烏克蘭西部的利夫維夫參加自衛訓練，學習如何使用AK-47攻擊步槍。...
一名年輕女性在烏克蘭西部的利夫維夫參加自衛訓練，學習如何使用AK-47攻擊步槍。(Getty Images)

報導指出，數萬烏克蘭平民在戰爭爆發後紛紛拿起武器抵抗莫斯科侵犯，民眾來自各行各業，包括頗具知名度的劇作家、國會議員、搖滾歌手以及電視節目主持人。

波特尤金受訪時說：「跟我一起並肩作戰的百姓來自各種不同背景。我們能夠團結在一起，是基於想要做出有效行動的共同動機，不想坐在家裡浪費時間。」

部分烏克蘭民眾則加入為烏克蘭軍隊供餐或支援急救站的後勤行列。其他烏克蘭人則向全世界發送訊息以及照片、影片，讓烏克蘭現況能讓外界了解。

報導指出，烏克蘭西部民眾搜集食物、醫療用品等物資，裝上車輛之後往戰爭前線的烏克蘭東部馳援，回程時車上則載滿婦孺。

烏克蘭人為軍隊做飯，圖為兩名志願者在利夫維夫的露天廚房工作。(歐新社)
烏克蘭人為軍隊做飯，圖為兩名志願者在利夫維夫的露天廚房工作。(歐新社)

烏克蘭平民在利夫維夫製做偽裝網，以利烏軍欺敵。(歐新社)
烏克蘭平民在利夫維夫製做偽裝網，以利烏軍欺敵。(歐新社)

烏克蘭知名韓裔演員李帕夏(Pasha Li)便是加入民兵組織的成員之一，但6日在前線遭遇俄軍砲擊身亡。

烏克蘭電視節目主持人普圖拉(Serhiy Prytula)說，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)最嚴重的失算就是以為這次攻擊只會跟烏克蘭軍隊或某些民族主義者對戰，「結果他們是在跟烏克蘭全國上下對戰」。

普圖拉目前擔任慈善組織負責人，為烏克蘭軍隊提供設備及補給。他說，收到來自世界各地的捐助，補給物資則向鄰國波蘭、捷克採購，甚至向西班牙及澳洲訂貨。

普圖拉的慈善組織是2014年俄羅斯首度侵略烏克蘭時成立，經過幾年經營，深受烏克蘭民眾信賴，普圖拉8日以200萬美元手筆訂構了2000個鋼盔及防彈背心。

烏克蘭民眾在利夫維夫參加自衛訓練，如何投擲「莫洛托夫雞尾酒」燃燒彈，抵抗俄軍坦克...
烏克蘭民眾在利夫維夫參加自衛訓練，如何投擲「莫洛托夫雞尾酒」燃燒彈，抵抗俄軍坦克與裝甲車。(Getty Images)

報導指出，參加民兵組織的烏克蘭志願者說，草根性的自發抗爭力量強大且充滿高度彈性，敵人難以破壞。

戰爭爆發第二天便加入防衛隊的烏克蘭知名劇作家庫洛克金(Maksym Kurochkin)說：「這是一支自由人民組織的部隊，每一名成員都不畏懼展開行動。」他說，一起作戰的夥伴包括烏克蘭企業家、計程車司機、新聞記者、時尚設計師及電腦工程師。

烏克蘭 俄羅斯 波特

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