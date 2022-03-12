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「我們會贏 因為我們團結」 烏克蘭第一夫人社媒頻發聲

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭第一夫人澤倫絲卡向全球媒體發出公開信，以「我作證…」為題。(取材自烏克蘭總統府)
烏克蘭第一夫人澤倫絲卡向全球媒體發出公開信，以「我作證…」為題。(取材自烏克蘭總統府)

隨著烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)成為烏抗俄入侵的代言者，44歲的烏克蘭第一夫人澤倫絲卡(Olena Zelenska)最近幾周也不斷在社群媒體發聲，明確支持澤倫斯基，全力讓國際社會看見烏克蘭身處的困境。她8日向全球發表公開信，以「我作證」為標題，詳述她眼中的「烏克蘭平民大規模謀殺」；她直率表示，「我們會贏，因為我們團結。團結起來愛烏克蘭。榮耀歸於烏克蘭！」

俄羅斯2月24日首次入侵烏克蘭，澤倫斯基即曾宣稱「敵人的破壞組織」已進入基輔，將他和他的家人視為頭號目標和第二目標。出於安全理由，澤倫斯基的妻子和兩個孩子所在保密。但澤倫絲卡一直積極在社群媒體扮演積極角色，激勵人民抵抗俄軍，爭取全球各地支持。她的Instagram粉絲高達240萬人。

澤倫絲卡在公開信中寫道，「坦克越過烏克蘭邊境，飛機進入我們的領空，導彈發射器包圍了我們的城市；儘管克里姆林宮支持的宣傳機構聲稱這是一次『特別行動』，但其實是對烏克蘭平民的大規模謀殺。」她描繪兒童傷亡有多「可怕和毀滅性」，嬰兒出生在防空洞和馬路上，被難民「淹沒」。

據烏克蘭婦女大會(Ukrainian Women's Congress)網站，澤倫絲卡生於1978年2月，高中時認識了同樣在烏克蘭南部城市長大的澤倫斯基。她後來在Kryvyi Rih經濟學院主修建築，2000年畢業。她與澤倫斯基2003年結婚，育有一兒一女。和擁有法律學位的丈夫一樣，澤倫絲卡後來離開學術領域，進入演藝界。

2019年，澤倫斯基在總統大選獲勝上台後不久，澤倫絲卡接受時尚雜誌(Vogue)烏克蘭版採訪，描述自己是「非公眾人物」，更願意留在「幕後」。在擔任第一夫人的三年裡，澤倫絲卡陪同丈夫出訪全球各地；她專注關心兒童健康、烏克蘭人平等機會和文化外交等；為改善學校兒童膳食，還曾赴拉脫維亞、日本和美國實地調查。

現在的澤倫絲卡專注於烏克蘭的生存之戰；3月她設立專屬Telegram頻道，就「如何在戰時行動和生活」提供建議。8日公開信公布後，她在Instagram貼出一張年輕癌症患者前往波蘭接受治療的照片，並寫道：「這些來自烏克蘭的年輕癌症患者，昨天還在診所地下室躲避砲擊，現在他們穿越波蘭邊境尋求安全，最重要的是，繼續治療。沒有任何侵略者能阻止他們戰勝疾病！」

烏克蘭第一夫人澤倫絲卡不斷在社群媒體發聲，爭取全球支持。(取材自烏克蘭總統府)
烏克蘭第一夫人澤倫絲卡不斷在社群媒體發聲，爭取全球支持。(取材自烏克蘭總統府)

烏克蘭 澤倫斯基 社群媒體

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