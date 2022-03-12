基輔遭三面夾擊 澤倫斯基警告：俄準備用化武

人侵烏克蘭的俄羅斯軍隊11日重新部署，從北、東、西三面夾擊首都基輔。圖為衛星圖像顯示南部城市切爾尼戈夫遭轟炸起火。（歐新社）

俄羅斯軍隊11日持續擴大攻勢，首都基輔(Kyiv)遭北、東、西三面夾擊，俄軍空襲行動擴至中西部城市，並攻擊平民目標；烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)警告俄軍準備使用化武攻擊，並表示烏克蘭已組織12條新的可供平民撤退的人道走廊。

烏軍表示，俄軍已朝基輔東北西三個方向發動攻擊，原本在基輔北部綿延40哩的坦克和裝甲車大軍，因出現燃料和後勤問題停滯多日後，已重新移動，分散部署至準備開火的位置，或藏身在平民區和叢林間以免受襲。

俄軍持續空襲 第三大城危急

人侵烏克蘭的俄羅斯軍隊11日重新部署，從北、東、西三面夾擊首都基輔。圖為中部城市第聶伯羅的一家製鞋工廠遭砲擊，據信至少造成一人喪生。（Getty Images）

俄軍11日也持續空襲烏克蘭第三大城、中部城市第聶伯羅(Dnipro)，許多平民區遭到空襲，包括鞋廠並造成一人死亡；西北部河畔城市盧斯克(Lutsk)和西部城市伊凡諾-法蘭科夫斯克(Ivano-Frankivsk)軍事目標更首遭攻擊；尼古拉耶夫(Mykolaiv)平民區11日晚間也遭襲，咖啡廳、住宅和停車場遭襲。

第二大城哈爾科夫(Kharkiv)一處存放核反應爐的物理研究所遭空襲，俄軍遭控展開「核恐怖主義」；此前俄軍攻擊南部城市札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠。

澤倫斯基10日深夜表示，俄軍恐正準備化武攻擊；俄國 指控烏克蘭準備展開化武攻擊，對此澤倫斯基回應：「我們發現如果想知道俄國計畫，從俄國對他人的指控便可知。」

澤倫斯基11日在基輔街道拍攝的視頻演說中指出，烏克蘭已組織12條新的平民撤退走廊，並表示載運食物與藥品的貨車正駛往諸多城鎮，包括東部城市伊久姆(Izyum)、沃爾諾瓦哈(Volnovakha)、東北小鎮波魯希(Polohy)、南部城市安赫德(Enerhodar)和馬立波(Mariupol)等。

澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊會確保停火，讓這些人道走廊能夠運作，並警告俄國若再次朝人道走廊開火和干擾平民撤離，全球定然予以回擊。

俄羅斯入侵烏克蘭逾兩周，未攻下一個主要城市，卻無差別轟炸。圖為飽受砲火蹂躪的敖德薩市堆積沙袋，保護城市之父Duke de Richelieu紀念碑。（路透）

俄軍重新部署 樹林藏火箭發射器

另外，美國民間企業「馬薩爾科技」(Maxar Technologies)10日基輔拍到的衛星畫面顯示，俄軍車隊已在基輔西北方，沿著盧比揚卡(Lubyanka)附近的森林或樹木間，重新部署或疏散配置；其他地區也拍到部分俄軍油罐車影像，附近樹林間還藏有多具火箭發射器。

11日衛星影像也顯示，基輔西北部多處民宅失火冒煙；顯示俄軍深入人口稠密區，可能鎖定平民目標；烏克蘭官員認為，基輔恐很快遭圍攻並面臨跟馬立波(Mariupol)一樣的慘況。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)表示，遭俄軍殺害的烏克蘭平民人數已超過士兵陣亡數。