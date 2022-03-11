我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

美國2月CPI漲7.9％ 拜登怪普亭「製造通膨」

編譯洪毅／綜合10日電
美國通膨在上月飆漲到7.9%，是40年新高。拜登總統10日將此現象歸於俄烏戰爭所造成。(美聯社)
美國通膨在上月飆漲到7.9%，是40年新高。拜登總統10日將此現象歸於俄烏戰爭所造成。(美聯社)

勞工部10日發布數據，2月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲7.9%，繼1月上漲7.5%後續創40年來最高紀錄；拜登總統在新聞稿中將此事歸責「普亭製造的通膨」，但是烏俄戰爭爆發日為月底的2月24日，顯示通膨前景恐怕只會更加嚴峻，國際貨幣基金組織(IMF)就表示，戰爭讓全球經濟蒙上一層不祥的陰影。

通膨率7.9%為1982年6月以來之最，對絕大多數民眾而言，就算能夠加薪，也無法補足物價上漲的幅度，導致購買力遭到削弱；對今年面臨中期選舉的拜登及民主黨而言恐怕也是政治凶兆，因為1980年左右，當時的通膨率高達14%，無力管控通膨的卡特以史上最難看的挑戰連任成績輸給雷根。

在有關通膨的新聞稿中，拜登談及四個重點：就業強勁、歸咎普亭、政府作為及削減赤字；包括失業率幾乎在幾十年來的低水平，釋出戰備儲油，推動「美國製造」等，拜登還指普亭入侵烏克蘭是「造成高通膨的重要因素」，因為能源價格對戰爭陰霾有所反應。

但是普亭是在2月24日才真正入侵烏克蘭，也就是說，能源價格飆漲的形勢在2月的通膨數據中根本來不及反應；例如西德州原油(WTI)在戰爭爆發前的油價為每桶90元，戰爭爆發後一度上升到120元以上，目前雖然回落到110元以下，但如果歐洲跟進美英限制俄羅斯能源進口，油價可能再衝上每桶160元。

由於去年3月、4月時的物價已開始有大幅上升的跡象，因此學者過去多預期今年春季之後通膨數字將會降低，但是烏俄戰爭恐怕會讓此事成為泡影。

與1970年代「停滯性通膨」不同的是，當前美國經濟熱絡蓬勃；但是IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)10日示警，由於烏俄戰爭及其對俄制裁，導致供應鏈危機與通膨加劇，可能會再次下調今年全球經濟成長率預測；IMF已在1月將全球經濟成長率預測從4.9%下調至4.4%，並指這是因美國與中國經濟成長放緩。

拜登 普亭 油價

上一則

烏軍水戰？衛星圖揭露基輔以北大片土地泡水、泥濘

下一則

川普向支持者募款 打造新款「川普空軍一號」

延伸閱讀

CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安

CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安
中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能
南非總統與普亭談俄烏衝突 傳德前總理赴俄會談

南非總統與普亭談俄烏衝突 傳德前總理赴俄會談
拜登擬發展再生能源抑油價 與石油業產生「重大分歧」

拜登擬發展再生能源抑油價 與石油業產生「重大分歧」

熱門新聞

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官