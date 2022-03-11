美國2月CPI漲7.9％ 拜登怪普亭「製造通膨」

美國通膨在上月飆漲到7.9%，是40年新高。拜登總統10日將此現象歸於俄烏戰爭所造成。(美聯社)

勞工部10日發布數據，2月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲7.9%，繼1月上漲7.5%後續創40年來最高紀錄；拜登 總統在新聞稿中將此事歸責「普亭 製造的通膨」，但是烏俄戰爭爆發日為月底的2月24日，顯示通膨前景恐怕只會更加嚴峻，國際貨幣基金組織(IMF)就表示，戰爭讓全球經濟蒙上一層不祥的陰影。

通膨率7.9%為1982年6月以來之最，對絕大多數民眾而言，就算能夠加薪，也無法補足物價上漲的幅度，導致購買力遭到削弱；對今年面臨中期選舉的拜登及民主黨而言恐怕也是政治凶兆，因為1980年左右，當時的通膨率高達14%，無力管控通膨的卡特以史上最難看的挑戰連任成績輸給雷根。

在有關通膨的新聞稿中，拜登談及四個重點：就業強勁、歸咎普亭、政府作為及削減赤字；包括失業率幾乎在幾十年來的低水平，釋出戰備儲油，推動「美國製造」等，拜登還指普亭入侵烏克蘭是「造成高通膨的重要因素」，因為能源價格對戰爭陰霾有所反應。

但是普亭是在2月24日才真正入侵烏克蘭，也就是說，能源價格飆漲的形勢在2月的通膨數據中根本來不及反應；例如西德州原油(WTI)在戰爭爆發前的油價 為每桶90元，戰爭爆發後一度上升到120元以上，目前雖然回落到110元以下，但如果歐洲跟進美英限制俄羅斯能源進口，油價可能再衝上每桶160元。

由於去年3月、4月時的物價已開始有大幅上升的跡象，因此學者過去多預期今年春季之後通膨數字將會降低，但是烏俄戰爭恐怕會讓此事成為泡影。

與1970年代「停滯性通膨」不同的是，當前美國經濟熱絡蓬勃；但是IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)10日示警，由於烏俄戰爭及其對俄制裁，導致供應鏈危機與通膨加劇，可能會再次下調今年全球經濟成長率預測；IMF已在1月將全球經濟成長率預測從4.9%下調至4.4%，並指這是因美國與中國經濟成長放緩。