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華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

編譯盧炯燊／綜合10日電
媒體報導，科技金融顧問公司人才，搶著要；相關科系的大學畢業生，起薪就10萬年薪。圖為花旗銀行、JP摩根、富國銀行等金融機的商標。(路透)
媒體報導，科技金融顧問公司人才，搶著要；相關科系的大學畢業生，起薪就10萬年薪。圖為花旗銀行、JP摩根、富國銀行等金融機的商標。(路透)

今年的大學畢業生若進入大型科技、金融及諮詢公司，或將會獲得六位數字的高起薪點。

近年來，華爾街的銀行、藍籌諮詢公司等，紛紛提高薪酬與大型科技公司爭奪人才，一些風險投資的初創公司，不惜大灑金錢，以最少10萬元的薪酬加上股票認購權，招攬這些毫無行業經驗的菜鳥。

就以摩根大通、高盛集團、花旗集團以及其他多家銀行為例，去年已將第一年入職的分析師的薪酬提高到10萬元，之後很快又將起薪點增加1萬元。至於大型諮詢公司，例如麥肯錫公司(McKinsey & Co.)、波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)也紛紛將起薪點提高到10萬元的新底線。貝恩公司(Rookies at Bain & Co.)的全球招聘主管也表示，該公司也在考慮將新人的起薪點定在六位數。

在蓬勃的經濟復甦以及勞動力市場異常緊張的情況下，高薪吸引人才是無所厚非，然而對於一些舊人來說，容易產生嫉妒及不滿，從而不歡迎這些新丁。原因是這些舊人入職時，同一職位的薪酬最多是7、8萬元左右。

就以在一家投資銀行任職的王米莉(Milly Wang，音譯) 為例，2016年在哈佛大學畢業後入職時，起薪為8.5萬元。但今年剛在康乃爾大學經濟與管理系畢業的泰特巴麗(Anuhya Tadepalli) ，在同一家銀行從事同一職級工作，薪酬就達到11萬元。

王米莉表示已聽到同事們很多不滿的聲音；泰特巴麗也認為，一個剛大學畢業的人就能賺到這麼多錢，簡直太瘋狂。

根據最新的聯邦數據，美國勞動力大軍較疫情大流行前少了55萬人，許多經驗豐富的專業人士提前退休或是辭職創業，使人力短缺情況更嚴重。過去不愁沒有人求職的知名大企業，現在也需要大學新畢業生來補充空缺，尤其在頂尖人才的搶奪更加激烈。

人口普查局數據指出，一般工人年收入中位數約為 4.2萬元，絕大多數人在窮其一生的職業生涯裡，從來沒有六位數字。

媒體報導，科技金融顧問公司人才，搶著要；相關科系的大學畢業生，起薪就10萬年薪。...
媒體報導，科技金融顧問公司人才，搶著要；相關科系的大學畢業生，起薪就10萬年薪。圖為花旗銀行、摩根史坦利、摩根大通、高盛、美國銀行、富國銀行等金融機的商標。(路透)

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