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通膨來勢洶洶 今年1月房租 同比大漲15.2%

編譯林梅婕／綜合10日電
今年1月的房租平均較去年同期增加15.2%，而且恐怕只有繼續成長的趨勢。(美聯社)
今年1月的房租平均較去年同期增加15.2%，而且恐怕只有繼續成長的趨勢。(美聯社)

近來萬物齊漲的趨勢壓得讓人難以喘息，隨著新冠疫情後的經濟復甦，租屋市場供不應求的情況造成去年房租漲勢更加驚人；根據房地產仲介網站Redfin統計，今年1月的房租平均較去年同期增加15.2%，而且恐怕只有繼續成長的趨勢。

早在疫情爆發前，由於新成屋的完成率遠遠落後於市場需求，房租就已開始上漲；同時，房價也持續上升，使得許多原本計畫購屋的租屋族打退堂鼓，也讓房東順勢推動租金漲勢。

隨著國內民眾的生活逐漸回歸到疫情前的模式，新屋市場的需求在2021年急遽成長，但由於疫情影響和一系列供應鏈緊縮使得建設工程延宕，房客只能在供應有限的市場內以更有利的價格吸引房東。

「租屋需求擴張地太過快速，遠遠超越市場的供應量。」市調機構Apartment List的分析師沃爾諾克(Rob Warnock)解釋：「尤其供應鏈在疫情間受創嚴重，反彈更加劇烈。」

新冠疫情後經濟復甦，租屋市場供不應求，房租漲勢更驚人。圖為邁阿密的32歲克莉絲朵...
新冠疫情後經濟復甦，租屋市場供不應求，房租漲勢更驚人。圖為邁阿密的32歲克莉絲朵上月因為房東要漲租金，負擔不起， 準傋搬家。(美聯社)

沃爾諾克進一步指出，今年春天到夏天房租都會持續上漲，就連房價也可能創下年度最高紀錄，沃爾諾克說：「如今出租公寓短缺，租金上漲的速度將會超越疫情前，不過相對2020年，疫情對民眾生活的衝擊和經濟影響都會相對削弱許多。」

除此之外，民生必需品也難逃漲價的命運，去年的食物和能源價格都已飆升一波，加上今年俄羅斯入侵烏克蘭，全球石油、天然氣和小麥等原物料價格的波動更加猛烈。

雖說民眾可透過民生用品開銷的調整盡可能降低通膨的衝擊，但房租卻是無人能避免的，若無法如期支付可能造成債務的雪球愈滾愈大，對家庭的傷害更加嚴重，舊金山聯邦儲備銀行 在上個月研究報告中寫道：「租金與房價通漲將是整體通膨趨勢下的重大風險之一。」

新冠疫情後經濟復甦，租屋市場供不應求，房租漲勢更驚人。(美聯社)
新冠疫情後經濟復甦，租屋市場供不應求，房租漲勢更驚人。(美聯社)

疫情 租金 房價

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