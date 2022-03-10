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川普讚普亭精明、天才 麥卡錫不苟同：他是邪惡獨裁者

編譯林梅婕／綜合9日電
前總統川普日前談及烏俄戰爭時，曾形容俄羅斯總統普亭入侵之舉「精明又天才」；眾院少數黨領袖麥卡錫(圖)罕見與川普不同調，直言普亭既不精明也不是天才，而是邪惡的獨裁者。（美聯社）
前總統川普日前談及烏俄戰爭時，曾形容俄羅斯總統普亭入侵之舉「精明又天才」；眾院少數黨領袖麥卡錫(圖)罕見與川普不同調，直言普亭既不精明也不是天才，而是邪惡的獨裁者。（美聯社）

前總統川普日前談及烏俄戰爭時，曾形容俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的入侵之舉「精明又天才」；對此共和黨部分重量級人士無法苟同；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)罕見與川普不同調，直言普亭既不精明也不是天才，而是邪惡的獨裁者。

「我不認為普亭和精明或天才沾得上邊。」麥卡錫9日在國會記者會上表示：「我認為普亭非常邪惡，他是個獨裁者，而且他正在殘殺眾多無辜的百姓。」

這並非麥卡錫首次批評普亭，上個月他接受福斯新聞(Fox News)專訪時就曾指普亭「蠻橫、邪惡和危險」；不過這次就川普對普亭的看法，他表達不以為然。

其他譴責普亭的共和黨人也大有人在，包括參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和前副總統潘斯(Mike Pence)；麥康諾直指普亭是「無情的暴徒」，潘斯更稱「共和黨沒有為普亭辯護的空間」。

上個月川普在保守派廣播節目Clay Travis & Buck Sexton Show中談及普亭的策略，指普亭在入侵前就先承認烏克蘭東部的頓內次克(Donetsk)與盧甘斯克(Luhansk)的主權獨立，此舉「相當精明」，當時的川普說：「昨天我看到電視時，我說，這真是太天才了。」

「如今普亭已宣布這兩個地區是獨立的。」川普繼續說：「這太聰明了，接著他就會進入當地然後擔任和平使者，用他們的方式維持和平。不過你仔細想想，他是個多麼精明的傢伙，我非常了解他。」但川普也說，如果是他還在任，這種(入侵)事情決不發生。

然而，上周川普態度反轉，形容俄羅斯入侵烏克蘭猶如「納粹大屠殺」。

不過有些極右派人士對普亭卻抱持不同看法，甚至讚譽不絕；上個月底極右派組織召開的美國第一政治行動會議(America First Political Action Conference)上，惡名昭彰的白人至上主義者富恩特斯(Nick Fuentes)表示觀眾應為普亭鼓掌，台下還有群眾呼喊普亭的名字。

普亭 川普 共和黨

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