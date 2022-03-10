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阿聯酋通話拜登破局 仍願增產石油 國際油價應聲跌

編譯柯立偉／綜合9日電
阿聯酋駐美大使9日表示願意增產，並將說服石油輸出國家組織(OPEC)，使國際油價應聲大跌。（路透）
阿聯酋駐美大使9日表示願意增產，並將說服石油輸出國家組織(OPEC)，使國際油價應聲大跌。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方祭出重手制裁俄羅斯，拜登總統8日更宣布禁止俄羅斯石油進口，為此美國必須盡快修復與中東產油國家的關係；然而，華爾街日報報導，近日沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)均證實，與拜登的通話安排已破局。不過，阿聯酋駐美大使9日表示願意增產，並將說服石油輸出國家組織(OPEC)，使國際油價應聲大跌。

國務院官員表示，自2月9日拜登總統與沙烏地國王通話，確認「長期夥伴關係」後，美國與沙國及阿聯酋的關係開始惡化；沙國表示需要美國的支持才能穩定葉門內戰並防禦伊朗核武威脅，更重要的是希望被美國指控主使2018年華盛頓郵報記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)刺殺案的王儲能夠獲得美國的司法豁免權；阿聯酋的訴求與沙烏地阿拉伯類似，均要求美國提供安全保證。

國務院官員指出，拜登政府一直以來都在協助沙烏地與阿聯酋升級飛彈防禦系統，但關於沙國的其他訴求短期內難以達成，仍需進一步談判。

為此，沙國與阿聯酋兩國王儲雙雙拒接拜登的電話，但卻在上周與俄羅斯總統普亭通話；雖未明白表態支持俄國侵略行動，但看得出當前態勢已嚴重影響美國能源安全；國務院官員說，兩國王儲近日針對美國對海灣國家的政策愈來愈反感，批評的力道也愈來愈尖銳；官員說：「本來是有機會促成總統與沙烏地王儲的通話，可惜最後沒有成功。」

好在事態於9日出現轉機，阿聯酋駐美大使歐泰巴(Yousef Al Otaiba)指出，希望OPEC組織能夠增產石油；此話一出原油市場立刻反應，美國石油價格大跌12%、倫敦布倫特原油(Brent Crude)價格也下跌13%，是近兩年來單日最大跌幅；瑞穗證券(Mizuho Securities)期貨分析師亞格爾(Robert Yawger)樂觀地認為油價不會再進一步飆升，他說：「阿聯酋表態了，沙烏地應該也會跟進。」

拜登 石油 俄羅斯

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