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加班貼油錢、多叫外送… 油價傷民生 萬物皆漲衝擊全國

編譯郭宣含／綜合9日電
由於價格稍便宜，本月7日賓州好士多加油站前，民眾排長龍加油。(美聯社)
由於價格稍便宜，本月7日賓州好士多加油站前，民眾排長龍加油。(美聯社)

華盛頓郵報9日報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，地緣政治和市場力量推升油價，創下2008年夏季以來新高，衝擊全美民眾；不少民眾得加班賺錢補貼，或者少開車改叫外送。

美國汽車協會(AAA)指出，全國8日平均每加侖油價飆升至4.17元，創下2008年夏季以來新高價；拜登總統決定禁止進口俄羅斯原油，並獲得國會兩黨支持，此舉料再驅升油價。

好市多排長龍等加油

汽油數據公司GasBuddy專家預計，到11月底前，每加侖油價會維持在4元以上。好市多加油站由於價格稍便宜，近日各地均出現大排長龍景象。

白宮四哩處的Mobil加油站一周前每加侖3.85元的牌子，4日漲至4.17元，8日更飆至4.47元；華府西北部一名育有三子的母親伊莉莎白．羅佩茲(Elizabeth Lopez)表示：「我不知道我們該怎麼辦。」

羅佩茲是居家清潔店的老闆，她的員工要求她將雙周油費調升至40元，部分客戶面臨漲價只好減少服務；羅佩茲表示：「萬物皆漲，好瘋狂，這影響到我、他們和每一個人。」

油價上漲使部分民眾考慮是否要開車，也對食物等開銷漲價漸感不滿；有些駕駛預期油價會再上漲，因此多買些汽油放在汽油桶內，其他駕駛則每次加幾塊錢的油。

各州甚至同州不同地區對油價上漲的感受度不同，因為各地油價受到燃料供應、燃料稅和其他因素影響而有所差異；例如奧克拉荷馬州平均每加侖普通汽油3.72元，加州則要價5.44元。

拜登政府要加速取代石化能源，提出抵稅方式，宣導消費者改購電動車。圖為賓州一處金商...
拜登政府要加速取代石化能源，提出抵稅方式，宣導消費者改購電動車。圖為賓州一處金商展示福特電動車「野馬」的充電方式。(美聯社)

路易斯安納州上周油價飛漲，44歲的鷹架工人索利斯(Ricky Solis)只好加班，才能賺取家庭預算和油錢；他看到油價一路從20元漲到40多元，「我的壓力愈來愈大。」

隨著油價飆升，愈來愈多人選擇待在家，或者叫外送餐。

泰勒每早開車15分鐘載兒子去上學，之後就會當Uber駕駛八小時，一開始收入還不錯，但隨著油價上漲，費率和小費卻未變動，她的收入也大幅縮減。

拜登政府要加速取代石化能源，提出抵稅方式，宣導消費者改購電動車。圖為賓州一處金商...
拜登政府要加速取代石化能源，提出抵稅方式，宣導消費者改購電動車。圖為賓州一處金商展示福特電動車「野馬」的充電方式。(美聯社)

其他民眾則認為應迫切轉換為乾淨能源，這也是拜登政府的首先要務；加州45歲加油民眾表示，拜登禁止進口俄國原油是好決定，「我願意承受任何壓力或漲價，因為這是正確之舉。」

油價 拜登 加州

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