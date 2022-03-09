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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

俄遭經濟制裁 看好未來得利…中國散戶買股相挺

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯遭西方制裁後，中國成為俄方突破封鎖的出口，因此中國股市的「俄羅斯概念股」飛漲。圖為中國股民在上海一家證券商交易大廳交換意見。(路透)
俄羅斯遭西方制裁後，中國成為俄方突破封鎖的出口，因此中國股市的「俄羅斯概念股」飛漲。圖為中國股民在上海一家證券商交易大廳交換意見。(路透)

有線電視新聞網(CNN)8日報導，俄羅斯侵略烏克蘭後，西方國家接連對莫斯科祭出規模空前的經濟制裁，中國散戶則大量購入俄羅斯概念股，希望透過往來密切的雙邊經貿關係支持俄羅斯。

報導指出，與俄羅斯有貿易關聯的十多家船運公司、港口業者或位於中俄邊境的廠商，過去一周股價突然大漲。儘管其中某些企業表示，股價可能被炒作過頭，散戶依然熱情不減。

與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。報導指出，由於中國訂有股市交易每日最高10%漲跌限制，因此錦州港股價從2月24日以來，連續7個交易日幾乎都以漲停收盤。

錦州港股份有限公司8日發布聲明，對股票交易異常波動及風險提出警告指出，「提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資」。

有線電視新聞網報導， 新疆天順供應鏈股份有限公司(Xinjiang Tianshun Supply Chain)過去一周在深圳證券交易所股價也大漲95%。另外，黑龍江交通發展股份有限公司(Heilongjiang Transport Development)股價在近來也上漲約23%，提供中俄之間物流直通運輸服務的長久物流(Changjiu Logistic)股價在同期之間也漲23%。

交銀國際(BOCOM International)研究部主任洪灝(Hao Hong)分析：「某些中國投資人認為，俄羅斯現在除了中國之外，已經找不到其他對象能夠幫忙。」他說，中國投資人因此研判，持續與俄羅斯保持貿易往來，將能為中國帶來利益。

洪灝指出，西方國家制裁俄羅斯之後，中俄之間某些貿易互動極可能隨之增加，特別是大宗商品方面。他說，中國對大宗商品有需求，俄羅斯則可能低價賣出，如同中國諺語所言「鷸蚌相爭，漁翁得利」。

有線電視新聞網分析，俄羅斯概念股走勢強勁，主要是靠小額投資散戶大力支持。不過，經濟專家警告，中俄貿易關係是否在俄烏戰爭危機後出現增長，現在言之過早，俄羅斯遭西方國家制裁後經濟受到重挫，但北京卻還沒有出手相救，北京若要為俄羅斯解圍，還必須顧慮到可能冒犯美國、歐洲兩大經貿對象。

俄羅斯 股價 投資

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