我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

不續挺普亭？習視訊馬克宏、蕭茲 「心痛」歐重燃戰火

編譯孫梁／綜合8日電
中法德三國領導人8日舉行視頻峰會，討論俄國與烏克蘭情勢。圖為與會的中國國家主席習近平(上)、法國總統馬克宏(下左)與德國總理蕭茲(下右)。(美聯社)
中法德三國領導人8日舉行視頻峰會，討論俄國與烏克蘭情勢。圖為與會的中國國家主席習近平(上)、法國總統馬克宏(下左)與德國總理蕭茲(下右)。(美聯社)

中國國家主席習近平8日與法國總統馬克宏和德國總理蕭茲舉行視訊(頻)會議，期間重點是談烏克蘭戰爭，表示烏克蘭局勢令人擔憂，中國對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜，顯示出不支持俄羅斯發動對烏戰爭的跡象；習近平呼籲衝突雙方保持最大克制，但沒有譴責俄羅斯，表示中法德三國都應支持和談。

北京的發聲似乎是對烏克蘭戰爭日益持批評態度，但中國主張台灣是中國領土不可分割的一部分，烏克蘭戰爭爆發後，中國一直被認為可能在台海地區引發一場類似的戰爭。

習近平表示將向烏克蘭提供人道援助，以防出現大規模的人道危機，他呼籲法德兩國協助降低烏克蘭危機對全球的衝擊，減少危機造成的負面影響；但作為俄羅斯總統普亭的盟友，習近平表示對俄羅斯的制裁將對全球金融、能源、交通和供應鏈穩定造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。

普亭上月出席北京冬奧會開幕式，兩國發表聯合聲明宣布雙方的戰略夥伴關係沒有上限，進一步鞏固了兩國的密切關係。

中國外交部長王毅7日表示，如有必要願與世界其他國家一道對俄烏衝突進行斡旋，同時強調與莫斯科的關係不受影響，稱中俄友誼堅如磐石，合作前景廣闊，表示兩國關係是世界上最重要的雙邊關係，有利於世界的和平、穩定和發展。王毅說，中俄上月發表的聯合聲明，向全世界清楚地表明兩國共同反對冷戰思維和意識形態對抗的立場。

中國和俄羅斯在冷戰時期的1960和1970年代曾是死對頭，習近平近10年前上台後，出於對抗美國的共同需要，雙方的關係日趨緊密。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，俄羅斯入侵烏克蘭是中國面臨的關鍵抉擇時刻，他敦促中國改變其盟友俄羅斯的行為，以證實中國對全球和平的承諾，表示「中國對俄羅斯的影響比世界上的任何國家都大。」

面對美國與西方國家呼籲中國應為調節俄烏衝突發揮積極作用，王毅警告美國和西方說，中俄兩國關係不容許第三方干涉。

俄羅斯 烏克蘭 習近平

上一則

烏國兒說戰爭爆發 俄國爸不信 還認為反戰烏人都是納粹

下一則

美情報首長首次公開談俄烏：普亭氣急敗壞 恐變本加厲

延伸閱讀

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？
戰爭不會止於烏克蘭 澤倫斯基籲：普亭只會想要更多

戰爭不會止於烏克蘭 澤倫斯基籲：普亭只會想要更多
華府將獨自制裁俄油 美媒：西方對抗普亭首個重大裂痕

華府將獨自制裁俄油 美媒：西方對抗普亭首個重大裂痕
國際柔道總會再出手 宣布八段普亭「永久停職」

國際柔道總會再出手 宣布八段普亭「永久停職」

熱門新聞

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
烏克蘭南部城市主要港口城市馬立波，攝於24日。當地守軍向外媒發訊，坦承他們已被俄軍包圍。美聯社

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

2022-03-02 04:12
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17
俄烏戰爭今天進入第12天，全球紛紛加入聲援烏克蘭行列。歐新社

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

2022-03-07 09:03

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊

開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜