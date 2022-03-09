不續挺普亭？習視訊馬克宏、蕭茲 「心痛」歐重燃戰火

中法德三國領導人8日舉行視頻峰會，討論俄國與烏克蘭情勢。圖為與會的中國國家主席習近平(上)、法國總統馬克宏(下左)與德國總理蕭茲(下右)。(美聯社)

中國國家主席習近平 8日與法國總統馬克宏和德國總理蕭茲舉行視訊(頻)會議，期間重點是談烏克蘭 戰爭，表示烏克蘭局勢令人擔憂，中國對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜，顯示出不支持俄羅斯 發動對烏戰爭的跡象；習近平呼籲衝突雙方保持最大克制，但沒有譴責俄羅斯，表示中法德三國都應支持和談。

北京的發聲似乎是對烏克蘭戰爭日益持批評態度，但中國主張台灣是中國領土不可分割的一部分，烏克蘭戰爭爆發後，中國一直被認為可能在台海地區引發一場類似的戰爭。

習近平表示將向烏克蘭提供人道援助，以防出現大規模的人道危機，他呼籲法德兩國協助降低烏克蘭危機對全球的衝擊，減少危機造成的負面影響；但作為俄羅斯總統普亭的盟友，習近平表示對俄羅斯的制裁將對全球金融、能源、交通和供應鏈穩定造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。

普亭上月出席北京冬奧會開幕式，兩國發表聯合聲明宣布雙方的戰略夥伴關係沒有上限，進一步鞏固了兩國的密切關係。

中國外交部長王毅7日表示，如有必要願與世界其他國家一道對俄烏衝突進行斡旋，同時強調與莫斯科的關係不受影響，稱中俄友誼堅如磐石，合作前景廣闊，表示兩國關係是世界上最重要的雙邊關係，有利於世界的和平、穩定和發展。王毅說，中俄上月發表的聯合聲明，向全世界清楚地表明兩國共同反對冷戰思維和意識形態對抗的立場。

中國和俄羅斯在冷戰時期的1960和1970年代曾是死對頭，習近平近10年前上台後，出於對抗美國的共同需要，雙方的關係日趨緊密。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，俄羅斯入侵烏克蘭是中國面臨的關鍵抉擇時刻，他敦促中國改變其盟友俄羅斯的行為，以證實中國對全球和平的承諾，表示「中國對俄羅斯的影響比世界上的任何國家都大。」

面對美國與西方國家呼籲中國應為調節俄烏衝突發揮積極作用，王毅警告美國和西方說，中俄兩國關係不容許第三方干涉。