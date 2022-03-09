從俄烏看台海 CIA局長：不會低估北京對台決心

中情局長伯恩斯8日在國會作證說，儘管俄國出兵烏克蘭並不順利，但不可低估北京侵台的決心。(Getty Images)

中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)8日表示，俄羅斯侵略烏克蘭 受挫看似影響中國，但他不會低估中國國家主席習近平 對台灣的決心；國家情報總監海恩斯(Avril Haines)表示，西方國家的團結應對與制裁效果，都在北京 對台灣問題的考慮之列。

海恩斯表示，目前看來中俄關係在經濟、政治、安全等領域愈發緊密，雖不確定俄羅斯面臨的全球制裁和反擊，會如何影響中俄交往的軌跡，但總的來說，雙邊關係會持續密切。

伯恩斯說，中俄關係自2019年開始逐步強化，而習近平和中國領導階層沒想到俄國在侵略烏克蘭時遭遇巨大困難、親俄致使國際聲譽受損、金融制裁導致國內和全球經濟成長受限，甚至是普亭促使的歐美團結，都讓中國略感不安。

聯邦眾議院情報委員會8日邀請情報首長說明全球威脅，民主黨籍眾議員克利希納莫迪(Raja Krishnamoorthi)在會中詢問，俄國因侵略承受嚴重經濟後果，是否能給美中在台灣議題的對話創造空間，伯恩斯說，不會。

「我不會低估習近平和中國領導階層對於台灣的決心。」伯恩斯表示，他認為俄烏戰爭會影響中方精算有關台灣議題的代價，這一點需要美國持續關注。

共和黨籍眾議員克勞佛(Rick Crawford)關切中國會不會趁俄烏衝突之際出兵，軍事封鎖台灣；美國國防情報局局長貝里爾(Scott Berrier)表示，鑑於美國在太平洋地區的威嚇部署態勢，台灣和烏克蘭是截然不同的。

美國國家情報總監辦公室8日公布美國情報界年度威脅評估報告，其中提到北京將持續施壓台灣推動統一，也會對美台日益深化的交往做出回應。

根據報告，當中方持續增加對台的軍事行動，以及台灣領導人持續抵抗北京的促統壓力時，摩擦會持續增加；此外，台灣是全球晶片龍頭，北京對台灣的掌控將擾亂半導體供應鏈。