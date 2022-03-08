美官員：俄招募敘利亞傭兵 深入烏克蘭打城鎮戰

國防部官員表示，俄國總統普亭已把在烏克蘭邊境集結的俄軍兵力，幾近全數投入侵略行動。圖為基輔外圍城市伊爾平遭到俄軍砲擊，工廠和商店冒出滾滾濃煙。(美聯社)

國防部官員表示，俄國 總統普亭 已把在烏克蘭 邊境集結的俄軍兵力，幾近全數投入侵略行動；俄烏戰爭進入第12天，俄國積極開拓城市戰線，招募擅長打城鎮戰的敘利亞傭兵，深入烏克蘭城市作戰。

俄國入侵烏克蘭之前，美國官員表示，俄國已在烏克蘭邊境集結逾15萬兵力；如今五角大廈匿名官員說：「目前我們評估，普亭已把近100%集結的戰力投入烏克蘭。」

烏軍奮力抵抗加上北大西洋公約組織(NATO)盟國的武器支援，破壞俄國原訂迅速拿下基輔的計畫；雙方僵持多日，俄軍進展有限。

俄軍上月24日進犯烏克蘭以來，調派數萬兵力從烏克蘭南、北和東部進攻，已拿下港市赫爾松(Kherson)，並圍剿多個城市。

數十萬名烏克蘭人已逃離家園，烏克蘭政權仍握在澤倫斯基手中，基輔及其東部的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)仍由烏軍掌控。

另據華爾街日報引述四名美國官員和美方評估報告指出，俄國自2015年便在敘利亞內部行動，近日招募敘國傭兵，希望借助他們的城鎮戰(urban combat)戰技拿下基輔，顯示烏克蘭戰情可能升溫。

官員表示，部分敘國傭兵已抵俄，準備加入軍事行動，但拒絕詳述規模。

敘利亞代爾祖爾(Deir Ezzor)的刊物寫道，俄國提供200美元到300美元的賞金，招募志願者「到烏克蘭擔任守衛」，一次半年。

普亭盟友、車臣國家元首卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)表示，車臣部隊已進入烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，現有1萬6000名外國志願軍為烏克蘭戰鬥，包括大批退伍美軍。

華盛頓「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)研究員珍妮佛‧卡費爾拉(Jennifer Cafarella)表示，「俄國派敘國傭兵赴烏作戰，讓烏克蘭戰爭國際化，可能影響區域動態，尤其是中東地區。」

然而，華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)的敘利亞問題專家李斯特(Charles Lister)質疑敘國傭兵對俄國攻掠烏克蘭的實質效益，並指出一般俄國士兵並不認為敘國傭兵精通城鎮戰。