美官員：俄招募敘利亞傭兵 深入烏克蘭打城鎮戰

國防部官員表示,俄國總統普亭已把在烏克蘭邊境集結的俄軍兵力,幾近全數投入侵略行動。圖為基輔外圍城市伊爾平遭到俄軍砲擊,工廠和商店冒出滾滾濃煙。(美聯社)

國防部官員表示,俄國 總統普亭 已把在烏克蘭 邊境集結的俄軍兵力,幾近全數投入侵略行動;俄烏戰爭進入第12天,俄國積極開拓城市戰線,招募擅長打城鎮戰的敘利亞傭兵,深入烏克蘭城市作戰。

俄國入侵烏克蘭之前,美國官員表示,俄國已在烏克蘭邊境集結逾15萬兵力;如今五角大廈匿名官員說:「目前我們評估,普亭已把近100%集結的戰力投入烏克蘭。」

烏軍奮力抵抗加上北大西洋公約組織(NATO)盟國的武器支援,破壞俄國原訂迅速拿下基輔的計畫;雙方僵持多日,俄軍進展有限。

俄軍上月24日進犯烏克蘭以來,調派數萬兵力從烏克蘭南、北和東部進攻,已拿下港市赫爾松(Kherson),並圍剿多個城市。

數十萬名烏克蘭人已逃離家園,烏克蘭政權仍握在澤倫斯基手中,基輔及其東部的第二大城哈爾科夫(Kharkiv)仍由烏軍掌控。

另據華爾街日報引述四名美國官員和美方評估報告指出,俄國自2015年便在敘利亞內部行動,近日招募敘國傭兵,希望借助他們的城鎮戰(urban combat)戰技拿下基輔,顯示烏克蘭戰情可能升溫。

官員表示,部分敘國傭兵已抵俄,準備加入軍事行動,但拒絕詳述規模。

敘利亞代爾祖爾(Deir Ezzor)的刊物寫道,俄國提供200美元到300美元的賞金,招募志願者「到烏克蘭擔任守衛」,一次半年。

普亭盟友、車臣國家元首卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)表示,車臣部隊已進入烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示,現有1萬6000名外國志願軍為烏克蘭戰鬥,包括大批退伍美軍。

華盛頓「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)研究員珍妮佛‧卡費爾拉(Jennifer Cafarella)表示,「俄國派敘國傭兵赴烏作戰,讓烏克蘭戰爭國際化,可能影響區域動態,尤其是中東地區。」

然而,華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)的敘利亞問題專家李斯特(Charles Lister)質疑敘國傭兵對俄國攻掠烏克蘭的實質效益,並指出一般俄國士兵並不認為敘國傭兵精通城鎮戰。