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英稱接納20萬難民僅發50簽證 法批不人道

編譯柯立偉／綜合7日電
歐洲各國動員接納烏克蘭移民，圖為西班牙巴塞隆納居民手持標語「幫助烏克蘭」。(Getty images)
歐洲各國動員接納烏克蘭移民，圖為西班牙巴塞隆納居民手持標語「幫助烏克蘭」。(Getty images)

烏俄衝突近兩周，迫使大量烏克蘭民眾逃離家園，大多數歐洲國家紛紛開放邊境收容烏克蘭難民；然而，與歐洲大陸一海之隔的英國，近日遭法國方面指控「小器」、「不人道」，嘴上說要「慷慨接納至少20萬」難民，實際過去一周只發出50份簽證；對此英國方面解釋，英國的難民政策非常慷慨，但仍會對來英的烏國難民進行調查。

英國內政部(Home Office)7日表示，目前為止已向烏克蘭難民發出50份簽證，但首相強生(Boris Johnson)旋即解釋不確定內政部統計的數字是否正確。強生說：「我不確定這數字是不是正確的，但英國對烏克蘭的難民政策相當慷慨，只是有必要查核身分，我們以20萬人的規模準備接受可能湧入的人潮，且對於難民人數沒有上限。」

不過，法國內政部長達馬南(Gerald Darmanin)則表示，烏克蘭難民必須在英國駐巴黎或布魯塞爾大使館獲得簽證才能續往英國，導致大量烏國難民被卡在搭船赴英必經港口的加萊港(Calais)。他說：「倫敦當局要求在巴黎或布魯塞爾獲得簽證的做法有點不人道，簡直是官僚制度殺人，希望英方可盡快在加萊設立領事館，處理簽證申請。」

英國內政大臣普莉提．巴特爾(Priti Patel)對此回應說：「我們確實沒有在加萊港設置領事館，但已在『前往加萊港的必經之路上』設置簽證中心，避開加萊港過於擁擠的狀況；同時，我們支持所有烏克蘭難民，任何說英國政府要求烏國難民『回去』的說法都不正確。」

據聯合國統計，逃到中歐地區的烏克蘭難民已達170萬人之多，接受最多難民的國家當屬最靠近烏克蘭的波蘭，收容人數已超過100萬人；歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)說：「如果俄羅斯持續轟炸，歐盟最終可能需處理多達500萬名難民。」

協助波蘭政府安置難民的非政府組織Happy Kids負責人馬裘拉克(Przemek Macholak)說：「我們在波烏邊境的火車站接待他們，為他們準備食物、飲水，甚至尿布，他們接著還要搭20幾個小時的巴士，才能投靠在波蘭的親友，是條漫漫長路。」

英國 烏克蘭 簽證

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