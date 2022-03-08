布林肯晤以色列外長 美諾保護波羅的海擬擴大駐軍

美國國務卿布林肯(左)訪問波羅的海國家，保證美國與北約會提供保護。圖為布林肯與拉脫維亞總理卡林斯(右)見面握手。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭 ，國務卿布林肯 (Antony Blinken)3日起走訪東歐多國，面對立陶宛 擔憂俄國總統普亭恐怕不僅以併吞烏國為滿足，布林肯重申北約(NATO)互保條款的重要性，考慮擴大在波羅的海三國駐軍，相信烏國的最終勝利；而布林肯也與試圖斡旋和平的以色列外交部長拉皮德(Yair Lapid)會面，商討烏俄戰事。

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)7日表示：「如果不阻止普亭的進攻，他就不會以拿下烏克蘭為滿足」，威攝恐已不足，應在「為時已晚前建好防禦」，因為不論烏俄戰爭結果，俄國已成為整個歐洲安全的「長期威脅」，應重新思考盟國間的應對措施。

布林肯在與立陶宛外交部長藍茲柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)會晤後重申，北約互保條款「神聖不可侵犯」，「北約成員國任何一寸領土受到攻擊，所有成員國都會起而捍衛，我們的準備及決心不容懷疑」；布林肯還說，美國已增派數千名部隊進駐東歐，在波羅的海國家部署F35戰機，也考慮擴大當地永久駐軍的規模。

布林肯隨後前往拉脫維亞，並在拉國與拉皮德會晤，商談以色列總理班奈特(Naftali Bennett)親赴莫斯科與普亭會晤，試圖斡旋烏俄停火等相關事宜；拉皮德表示，烏俄戰爭及伊朗核問題正在「改寫既有的世界秩序」，以色列願意「盡一切努力」斡旋和平。

布林肯則對班奈特的努力表示感謝，並指只要符合美、歐、北約訂下的原則及尊重烏克蘭主權完整，美國歡迎任何調停舉措。

布林肯從3日起出訪比利時，開始為期五天的歐洲行，之後走訪東歐波蘭、摩爾多瓦，以及立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海三國，這些都是擔憂俄羅斯進犯的前蘇聯國家；布林肯飛回美國前還會造訪法國。

布林肯在立陶宛時還表達對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的信心，稱烏國人民「終將獲勝」；「也許俄國能在戰鬥中獲勝，卻不代表能贏得戰爭；也許俄國能奪下烏國的城市，但不能夠贏得烏國的民心」，「也許要幾周、也許是幾個月、甚至更久，我都相信烏克蘭最後能夠取得勝利」。