俄稱幾乎摧毀烏克蘭空軍 警告收留烏戰機視同參戰

俄烏戰火持續，俄國 6日警告北約成員國羅馬尼亞及烏克蘭 鄰國，收留烏克蘭戰機將一律視同參戰，並稱幾乎摧毀烏克蘭空軍所有戰力。

俄國國防部發言人科納申科夫在視訊記者會上表示，「我們確定烏克蘭戰機已飛往羅馬尼亞和其他鄰國」，烏克蘭軍機「利用這些國家的機場作為烏克蘭軍用航空基地，對俄軍動武，這可被視為這些國家參與武裝衝突」。

羅馬尼亞總理丘卡(Nicolae Ciucă)回應說，「這純屬空話，目的是要轉移人們對烏克蘭實際情況的注意力，許多平民被殺，武裝衝突遭到蔑視」，並稱俄國可想盡一切辦法來恐嚇羅馬尼亞，但「我們沒理由被威脅」。

丘卡並提到上月24日俄烏開戰時，一架烏克蘭戰機闖入領空遭羅馬尼亞軍方攔截，迫降在一處空軍基地。該戰機飛行員說，闖入羅馬尼亞領空是因為發生機械故障。

丘卡還說，這架烏克蘭戰機幾天後經解除武裝後才獲准飛離，整起事件「完全透明」公開，就是為了避免跟俄國產生任何誤會。

科納申科夫還聲稱，「幾乎所有」可供作戰的烏克蘭飛機都已被摧毀。烏克蘭總統澤倫斯基 多次要求西方在烏克蘭設立禁航區，以防止俄國發動更多攻擊，但俄國總統普亭日前重話警告西方勿於烏克蘭設立禁航區，否則將被俄方視為「參戰」。