學者：全世界剩習近平可說服普亭 必要時與俄畫清界線

知名經濟學家羅奇表示，習近平現在「手握王牌」，就是他是「全世界唯一對普亭有影響力的人」。（本報資料照片）

俄羅斯 入侵烏克蘭，多國關注中國的立場；前摩根士丹利(Morgan Stanley)亞洲區首席經濟學者羅奇(Stephen Roach)表示，現在全世界恐怕只有中國國家主席習近平 能夠說服俄國 總統普亭、斡旋和平，必要時甚至應與俄國畫清界線，不然恐犯下「歷史性錯誤」，在外被視為侵略共犯，對內則是經濟動盪。

羅奇6日在國家廣播公司商業頻道(CNBC)財經論壇節目Squawk Box Asia上表示，習近平現在「手握王牌」，就是他是「全世界唯一對普亭有影響力的人」，習近平應該要抓緊這樣的機遇，促成烏俄雙方的和平。

在2月4日北京冬奧開幕式上，習近平與普亭高調會晤，強調雙邊關係「沒有上限、沒有禁區」，志在合作對抗歐美世界；羅奇表示，鑒於俄國「令人髮指」的入侵，中國不應該與俄國再保持緊密關係，而是斡旋和平，傳達「若俄國不願如此，中國將不再支持俄國」的訊息，而且必要時應盡速與俄國畫清界線。

羅奇表示，中國若繼續不認同俄羅斯的行為是「入侵」，繼續拒絕制裁俄國，那恐怕會是習近平犯的「歷史性錯誤」，首先，中國會在非常長的時間內，被各國視為「侵略共犯」；再來，如果俄國倒債，產生的餘波會衝擊到各新興市場國家的國債券，中國當然也躲不了，這一切後果恐怕不是習近平所能承受的。

俄羅斯的入侵招致美國祭出金融制裁，惠譽(Fitch)、穆迪(Moody's)及標普(S&P)等三大信評機構因此紛紛把俄國的主權信用評等降至「垃圾級」，也就是因為制裁重挫俄國還款能力，因此債券違約的機率非常高。

此外，富時羅素(FTSE Russell)、明晟(MSCI)等指數商也紛紛把俄羅斯股票剔除出指數之外，許多在俄國以外上市的俄企市值堪稱一瀉千里。

雖然中國目前與俄羅斯的氛圍已不若冬奧時的如膠似漆，而中國雖然呼籲烏俄雙方談判，但是態度仍恍若戰爭只是遠方的家務事。