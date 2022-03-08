西方國家制裁俄國是否有效？中國態度是關鍵

西方國家對俄羅斯的經濟制裁效果如何，中國的態度仍占關鍵因素；圖為俄羅斯總統普亭。（美聯社）

自從烏俄衝突開始後，西方國家對俄國 的經濟制裁力道前所未見，對俄國的商業、金融確實造成極大影響；然而，對俄國的經濟制裁究竟是否能取得預期效果，中國的態度仍占關鍵因素；從國際上過去對北韓 、伊朗等國的國際制裁經驗而觀，北京當局極有可能「陽奉陰違」，使制裁效果大大減弱。

據財政部外國資產辦公室的調查，中國的公司一直在官方「睜一隻眼閉一隻眼」的狀況下，與伊朗、北韓、委內瑞拉等受國際制裁的國家有貿易往來，聯合國2021年9月就曾公布報告，指控中國在四個月內與北韓「暗通款曲」，違反聯合國制裁決議，非法與平壤當局進行煤炭交易。

事實上，作為全球第二大經濟體，中國有足夠的資金與國際實力制定自己的「制裁方針」；不只在全球有5800艘商船、十個全球排行最繁忙港口中的七個，更在全世界擁有上萬間銀行分行，有助於隱藏任何不法交易；因此，如果中國繼續對俄國市場維持開放，西方國家的制裁行動可能無法收得預期成效。

中國「不認真執行制裁」最大的因素與他自己本身就常成為制裁對象有關，從1989年六四天安門學運到近期華為公司在美的間諜活動，中國很常出現在制裁名單上；據統計，拜登政府在2021年採取的765項制裁措施中，中國就占了其中70個。

智庫新美國安全保障中心(Center for a New American Security)研究員巴勒特(Jason Bartlett)就說：「如果中國不認為制裁合法、合理，當然不可能認真執行。」

另一方面，中國畢竟與俄羅斯 和北韓均毗鄰而居，出於對中俄、中朝邊境的難民大量湧入邊境的擔憂，中國政府不可能完全放任俄羅斯與北韓經濟崩潰；再者，此次對俄國的制裁行動不像對北韓的制裁行動經過聯合國認可，北京受討伐的壓力也較小；中國外交部發言人汪文斌就說：「中俄雙方將繼續本著平等互利、相互尊重的精神展科貿易活動，各級銀行不會參與西方各國對於俄羅斯的各項經濟制裁。」