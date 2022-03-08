強調與俄堅如磐石 王毅：時機成熟時 中國願調停俄烏

中國外交部長王毅（右）說，中俄友誼堅如磐石，表示願在時機成熟時調停俄烏衝突；歐盟外交政策負責人波雷爾也表示，調解俄烏衝突「必須是中國」。（新華社）

中國外交部長王毅 7日在兩會記者會上說，中國與俄羅斯 的友誼堅如磐石，並表示願在時機成熟時調停俄烏衝突，但同時仍繼續指責烏克蘭 戰爭是美國和北約挑起的。

王毅呼籲通過外交談判解決俄烏兩國的衝突，表示「中國將繼續在勸和促談上發揮建設性的作用，願與國際社會一道展開必要的斡旋。」為俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際社會的普遍譴責後，中國首次正式表示願意調停。

王毅說，中國國家主席習近平2月25日與俄羅斯總統普亭通電話時，曾鼓勵普亭與烏克蘭展開對話，表示中國希望兩國儘早開始和談。

王毅排除了烏克蘭戰爭可能損害中國與俄羅斯日益增強的結盟關係，表示兩國關系不會受到第三方的干擾，「無論國際局勢多麼險峻，中俄都將繼續推進兩國的新時代全面戰略夥伴關係。」

歐盟外交政策負責人波雷爾(Josep Borrell)4日在接受西班牙媒體訪問時表示，調解俄烏兩國衝突和達成和平協議「必須是中國」，「既然中國是個大國，美國和歐洲都無法成為調解人，但中國可以。」烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)5日也認為，中國外交有足夠的工具可發揮作用。

中國長期堅持不干涉他國內政的立場，傳統上不願在不涉及本國核心利益的爭端上發揮作用，但近年來中國採取了積極的外交姿態，將自己定位為爭端調解人，包括調解巴基斯坦和阿富汗、以及南北韓的爭端。

普亭入侵烏克蘭是對中國深化與俄羅斯戰略夥伴關係的考驗，北京強調尊重領土主權完整，但在我看來戰爭上則保持中立，拒絕稱俄羅斯進入烏克蘭為入侵，並指責是北約和美國挑起了衝突。

中國外交部此前拒絕美國敦促中國對俄羅斯施加影響的呼籲，並否認習近平曾要求普亭將入侵烏克蘭推遲到北京冬奧會之後。拜登政府上周表示，一份西方情報部門的報告顯示，中國2月初曾要求俄羅斯將對烏克蘭的攻擊推遲到冬奧閉幕後。

中國認為西方國家應對烏克蘭戰爭承擔責任，必須為化解緊張局勢採取行動。王毅5日與美國國務卿布林肯通話時，要求美國、歐盟和北約與俄羅斯展開平等對話，正視多年雙方積累的摩擦與問題。