俄烏第3輪談判落幕 人道走廊稍有進展

俄羅斯與烏克蘭7日進行第三輪會談，由於俄方立場強硬，會談並無重大突破。圖為烏克蘭代表團(左)與俄羅斯代表團試圖談出停火協議。(歐新社)

烏克蘭 和俄羅斯第三輪和平會談7日落幕，無重大突破，但在人道走廊改善上取得一些進展，另兩國外交部長已同意10日在土耳其安塔利亞(Antalya)舉行交戰後最高層級的外交官會談。俄國 7日稍早宣布停火條件，包括烏克蘭全面停止軍事行動、修憲永不加入北約(NATO)並承認克里米亞為俄國領土；俄國同日也宣布人道走廊，但因多通往俄國和白俄羅斯 而遭到批評。

烏俄7日在白俄羅斯邊界舉行第三輪約四個小時的會談，雖無重大突破，但烏克蘭談判代表波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示，雙方在人道走廊物資方面取得一些正面進展，雙方會再就停火與邊界政治解方繼續談判。

俄羅斯：未達談判期待

不過法新社報導，俄國談判代表表示，俄國並未達到談判期待。

烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Medinsky)在會談後表示，協商並不容易，「現在要談正面成果還為之過早，希望下次我們能有更大突破。」

俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)和烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)同意10日在土耳其南部的地中海濱安塔利亞會晤，這可能是自俄國侵略烏克蘭以來首次最高層級外交官會談。

土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)7日宣布將參加此會談，烏俄外長均要求他出席會談，「我們格外希望這場會談能成為轉捩點，邁出通往和平與穩定的關鍵一步。」

俄羅斯宣布有限停火，以疏散平民。圖為基輔外圍城市伊爾平居民7日冒險穿過一座倒塌的橋梁。(美聯社)

北約會員國土耳其與烏俄兩國共享黑海海上邊界，土耳其提議為兩國調停；土耳其與烏俄關係良好，雖然土耳其稱俄國侵略不可接受，但反對制裁俄羅斯。

俄羅斯7日宣布烏克蘭達到特定條件便願意全面停火，包括要求烏克蘭終止一切軍事行動、修憲永不加入北約和任何組織，以及承認克里米亞為俄國領土，承認自行宣布獨立的頓內次克人民共和國(Donetsk People's Republic)和盧甘斯克人民共和國(Luhansk People's Republic)為獨立國家。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，烏克蘭知道這些停火條件；烏克蘭方目前無回應。

平民疏往雙俄 法批偽善

俄國7日也宣布，烏克蘭平民可離開首都基輔(Kyiv)、南部港市馬立波(Mariupol)、第二大城哈爾科夫(Kharkiv)和東北部地區蘇梅(Sumy)，但這些人道走廊多將平民疏往入侵國俄國與其盟友白俄羅斯。

法國總統馬克宏表示：「就我所知，沒太多烏克蘭人想去俄國尋求庇護，這是偽善。」

烏克蘭副總理伊琳娜．韋列舒克(Irina Vereshchuk)批俄國計畫不容接受，並提出八條走廊，讓平民前往西部非轟炸區。