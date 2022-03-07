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費城驚魂 亞裔母子3人遭狂砍 母命危 兇嫌自首

記者顏伶如╱綜合報導
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。(取自谷歌地圖)
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。(取自谷歌地圖)

兩子頭部受傷 送醫狀況暫穩定

費城6日下午2時左右驚傳亞裔民眾遭受暴力攻擊，其中一名37歲亞裔女子背部中刀之後性命垂危；費城警方指出，受害者包括一名後腦與左腿被刀刺傷的10歲亞裔男童，還有一名頭部兩度被刺的15歲亞裔青少年，所幸兩名男孩緊急送醫之後狀況穩定。

費城警方表示，兇嫌自首後，立即遭到扣押。據CBS費城頻道報導，警方證實，這起持刀行兇的暴力攻擊，6日下午2時8分發生於梅菲爾社區(Mayfair)諾爾街(Knorr Street)3200路段一處住宅，受害者都是亞裔，警方並未公布受害者姓名，只表示為一名母親和兩名孩子。

費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10...
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。(截自6ABC網站)

根據警方初步調查，遇刺的亞裔婦女身上被刺數刀，15歲青少年頭部兩度被刺，10歲男孩則後腦與左腿各中一刀。

三名受害者被送往法蘭克福特-托瑞斯戴爾醫院(Frankford-Torresdale Hospital)；警方表示，兩名男孩狀況穩定，但婦人直到6日晚間則未脫離險境。

兇嫌被警方帶到醫院讓受害者指認

警方表示，一名男子已向費城第15區警察局自首，旋即被警方帶到醫院讓受害者確認是否為兇嫌，男子目前已被警方扣押。截至6日晚間，費城並未宣布是否以任何罪名起訴自首男子。

費城警察局統計數據顯示，與去年同期相比，費城暴力犯罪案件增加3.7%。2021年間，費城發生560多件兇殺案，打破1990年503件兇殺案的最高紀錄。

美國爆發新冠疫情之後，針對亞裔民眾的仇恨犯罪(hate crimes)大量增加，2020年仇亞犯罪案件數量較2019年增加77%。由於中國首先傳出新冠疫情，亞裔民眾因此受到牽累。

上周1男連續攻擊7亞裔女 全市震驚

聯邦調查局(FBI)統計顯示，2019年間全美有158起仇亞仇恨犯罪通報案例，到了2020年則增加至279例，增加幅度為77%。

上周在紐約市，就有一名男子在短短數小時內連續攻擊七名亞裔婦女，針對亞裔的攻擊，驚駭全市。

梅菲爾位於費城東北 約10%為亞裔

地方電視台WPVI 報導，6日在光天化日之下發生持刀攻擊事件，已被警方拉上封鎖線的事發地點仍可看出行兇手段殘暴。諾爾街馬路兩旁都是牆壁相連成排的連棟式房屋。

梅菲爾社區位於費城東北區，社區人口約有10%為亞裔。

「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，2021年間，一名17歲華裔學生在梅菲爾社區無故遭到兩名青少年毆打。受害學生與祖母後來表示，滋事青少年的一名女性友人還在一旁嘲笑。

報導指出，由於華裔學生遭毆打時並沒有被罵種族歧視用詞，因此警方並未以仇恨犯罪的方向偵辦此案。

費城 亞裔 仇恨犯罪

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