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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美國軍機塗中國國徽攻俄 再看中俄大戰

編譯柯立偉／綜合6日電
前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）
前總統川普6日在紐奧良演講，又「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起觀眾哄堂大笑。（美聯社）

前總統川普繼稱讚俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動是「天才」，而後又改變立場宣稱「不可接受」後，6日在路易斯安納州紐奧良(New Orleans)的演講上，更「語不驚人死不休」地建議美國可以在F-22軍機上塗上中國國徽，假裝解放軍對俄羅斯發動攻擊，然後再隔岸觀火看中俄大戰，引起國際法學者直呼「不可」。

川普在演講上說：「我們可以把我們的F-22戰機塗上五星紅旗，然後跑去轟炸莫斯科，引發兩國間的衝突；然後再跟俄羅斯說『不是我幹的，是中國人幹的』；然後我們只要在旁邊看神仙打架就好」，引得全體觀眾哄堂大笑。

當然，川普說的只是玩笑話；不只俄羅斯不可能因為機身塗有五星紅旗，就把沒有在使用F-22戰機的中國當成入侵者，這樣的做法更是違背國際戰爭法。

愛默蕾大學(Emory University)國際公法教授勞莉．布蘭克(Laurie Blank)援引日內瓦公約(Geneva Conventions)第一附約第39條第1項規定，表示：「交戰各方不得使用中立國或未捲入衝突的第三國的旗幟、徽章等可識別符號，這種危險的想法不只未使衝突迅速升級，還會使美國捲入戰爭。」

雪城大學(Syracuse University)教授班克斯(William Banks)也說：「濫用第三國旗幟遂行軍事行動，就是一種背信棄義且違反國際法的行為。」

事實上，除了國際法外，美國軍隊教戰守則亦明令禁止作戰時以他國國徽、國旗作為掩護；海軍手冊上寫道：「海上軍艦只於『未參與戰鬥時』得以他國國徽、國旗欺敵，交戰中之飛機、船艦等均不得偽裝中立國或其他第三國國籍。」

俄羅斯 川普 路易斯安納州

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