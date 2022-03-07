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澤倫斯基聯手「全球公民」 籲數百萬會員資助烏國抗俄

編譯潘勛／綜合6日電
烏克蘭總統澤倫斯基6日宣布，與非營利組織「全球公民」聯手，每日呼籲該組織數百萬會員、政府、企業及慈善夥伴支持挺烏抗俄。（截自「全球公民」影音）
烏克蘭總統澤倫斯基6日宣布，與非營利組織「全球公民」聯手，每日呼籲該組織數百萬會員、政府、企業及慈善夥伴支持挺烏抗俄。（截自「全球公民」影音）

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)6日宣布，已與非營利組織「全球公民」(Global Citizen)聯手，準備每日呼籲該組織數百萬會員、政府、企業及慈善夥伴支持，協助烏克蘭熬過俄羅斯的入侵。

來源：Global Citizen YouTube

美聯社報導，澤倫斯基與「全球公民」6日公布第一支影片，形容烏克蘭正在保衛國家，抵禦俄國軍隊的「恐怖分子行為」；俄軍轟炸烏國大城小鎮，空襲核電廠，另開砲或發射飛彈攻擊醫院、學校及住宅區。

澤倫斯基每日發布的影片訊息，除每日更新戰況，還會公布捐款步驟，請全球公民的成員資助烏國抵禦俄軍；全球公民組織表示，與澤倫斯基的合作獨一無二，可以讓外界持續了解烏克蘭發生的人道危機，以及如何因應。

雖然全球媒體每天都報導澤倫斯基的影片，但「全球公民」的執行長伊凡斯(Hugh Evans)表示，組織公布澤倫斯基聲明時，會一字不漏。

伊凡斯表示，組織會播出澤倫斯基請求軍事協助的呼籲，但主要是協助人道需求；澤倫斯基6日的影片還呼籲全球公民的成員要求各政府提供資金給聯合國，做人道支援。

聯合國上周估計，未來幾個月，逃到國外的烏克蘭難民數目將達到400萬，他們加上還留在境內的1200萬民眾都需要紓困及保護，必須取得17億美元的救援資金。

伊凡斯指出，全球公民身為抗貧組織，將專注於人道而非軍事回應，目前正籲請全球政府及企業協助聯合國，籌到17億美元進行紓困。

全球公民組織過去辦過很多大規模募款活動，而由政府、企業及慈善家籌到數十億美元資金，對抗貧窮；組織表示，以往與澤倫斯基雖未有關係，但與烏克蘭政府有共事經驗，自2014年來捐款給「教育不能等」(Education Cannot Wait)等項目，本周還要撥款濟助。

伊凡斯表示，組織深受澤倫斯基展現的勇氣及堅忍所感動，全球公民的使命永遠在根除赤貧，烏克蘭發生龐大人道危機，組織將試著盡一己之力協助因應。

澤倫斯基 烏克蘭 聯合國

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