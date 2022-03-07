只有烏人是難民？傳外國人遭歧視 被要求去另一個邊境

逃離烏克蘭的難民在越過邊境時，指控波蘭邊防官「種族歧視」。（歐新社）

烏俄戰事進入第11天，逃離烏克蘭 的難民除了烏國公民以外，也包含許多正在烏克蘭求學、工作的外國人；然而，部分來自非洲、中東及印度的合法在烏居留外國公民，於越過邊境 後指控波蘭邊防官「種族歧視 」，要求他們「前往另一個邊境」，幾番輾轉才總算離開烏克蘭；對此，烏克蘭當局嚴正否認，並指為俄羅斯假消息。

現年25歲的奈及利亞留學生奧拉(Alexander Somto Orah)指出，從他收拾好行李準備逃難的那一刻開始，一路上遭遇各國邊防官基於膚色而為的差別待遇；他說：「我到基輔火車站後，就聽到有人叫我們讓開，『讓老弱婦孺先行』；這個我能接受，但問題是我根本沒看到非裔或中東裔的老弱婦孺也可以先行，很多懷孕或帶著孩子的非裔女性也沒辦法上車。」

奧拉表示，由於無法順利搭上火車，他們這些外國人都被迫在夜間氣溫低至零下的寒風中過夜，時間至少三天，最後差點跟駐守基輔車站的警察起衝突，才順利搭上前往波蘭的火車；孰料抵達波烏邊境後，竟被波蘭邊防官員告知非洲人、印度人及中東人「要去羅馬尼亞邊境」。

奧拉說：「我聽到波蘭邊防這樣講真的很生氣，我告訴他們我們已經花了三天的時間從基輔逃到波蘭，身上沒有盤纏、沒有禦寒衣物，再花三天去羅馬尼亞邊境等於自殺」；最終奧拉總算得以越過邊境，從25日踏上逃難旅程開始，至今已超過一周。

非洲聯盟輪值主席、塞內加爾總統薩爾(Macky Sall)也針對此事發布聲明：「對於有非洲民眾被攔在烏克蘭邊境的報導感到不舒服，每個人都應有權跨越邊境逃離戰火，把非洲人單獨挑出來的做法令人震驚，不只不人道，更違反國際法。」

對此，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)在推特(Twitter)上嚴正否認烏克蘭警察在疏散逃難人群時有任何歧視性措施；他說：「外交部已在邊境地區設立救助站，滿足所有外國學生的人道主義需求，沒有任何種族歧視的問題，希望各界不要被俄羅斯虛假信息誤導。」