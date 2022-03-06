力挺烏克蘭 美軍火商送百萬發子彈 好萊塢眾星募捐

美國武器商雷明頓公司及彈藥商AMMO公司分別捐給烏克蘭100萬發子彈，用以抵抗俄軍。圖為美國國防部日前運送彈藥援助烏克蘭。(美聯社)

俄羅斯軍隊持續侵略下，烏克蘭 積極抵抗堅守陣線，各界紛紛響應號召協助烏克蘭，美國軍火商宣布捐贈100萬發子彈；好萊塢 影星也紛紛捐款及舉辦募款活動幫助烏克蘭難民。

軍火公司AMMO已宣布將捐贈烏克蘭100萬發子彈；AMMO執行長瓦根哈爾斯(Fred Wagenhals)表示：「首先我相信憲法第二修正案，我也相信自由與民主。」

瓦根哈爾斯先前靠著NASCAR全國運動汽車競賽協會累積財富，隨後投入軍火事業，NASCAR名人堂得主奇爾德雷斯(Richard Childress)聯絡瓦根哈爾斯，鼓勵他支持烏克蘭，瓦根哈爾斯決定捐出100萬發子彈，價值約70萬元。

瓦根哈爾斯目前正等待政府批准運送，他的私人飛機已經就位待命中，目前還不確定是否能通過政府許可。

雷明頓武器公司(Remmington Arms)4日也宣布將捐贈彈藥給烏克蘭，「我們聽到澤倫斯基 總統的呼籲，雷明頓將送100萬發彈藥到烏克蘭。」

好萊塢影星艾希頓．庫奇(Ashton Kutcher)與蜜拉．庫妮絲(Mila Kunis)夫妻檔公開表示將捐出300萬元協助烏克蘭人民。

這對明星夫婦3日在Instagram發布一段影片，庫妮絲在影片中說：「1983年我在烏克蘭車尼夫契(Chernivtsi)出生，1991年我來到美國，我一直認為自己是美國人，也以身為美國人為榮，我愛我和我的家人在這個國家的一切，但今天身為一名烏克蘭裔，我從未如此感到驕傲。」

庫奇表示他們夫妻倆正在募款，為急需援助的難民提供協助，「目前的主要挑戰是後勤，我們需要住處，必須讓供給品和物資進入該區域。」

他們在貼文中提及貨運公司Flexport正在組織將物資運送至波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克及摩爾多瓦，民宿出租網站Airbnb則提供免費短期住處給烏克蘭難民。庫奇夫婦也加入另一對好萊塢影星夫婦萊恩·雷諾斯(Ryan Reynolds)與布蕾克·萊芙莉(Blake Lively)的募款活動。

來源：gofundme YouTube