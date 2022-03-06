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「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

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芝加哥新娘剛完婚 急返烏克蘭支援抗俄

編譯徐薏茹／綜合5日電
旅居芝加哥的烏克蘭人瑪麗亞(右二)與未婚夫大衛(右)在自家後院結婚，然後趕回烏克蘭。(美聯社)
旅居芝加哥的烏克蘭人瑪麗亞(右二)與未婚夫大衛(右)在自家後院結婚，然後趕回烏克蘭。(美聯社)

一名現居芝加哥烏克蘭女子瑪麗亞(Maria)5日與未婚夫大衛(David)在家中舉行婚禮，她計算7日返回家鄉參與協助戰事，親自捍衛自己的國家。

瑪麗亞與父母1991年移民至波蘭，此前他們一家一直住在烏克蘭首都基輔，隨後她在奧地利進修音樂時與前夫相識，倆人20多年前搬到前夫的故鄉芝加哥－該市擁有全美第二大的烏克蘭裔人口。

俄烏戰爭爆發後，瑪麗亞透過臉書與雙親聯繫，俄國侵襲奧德薩市(Odesa)期間她的父母在一車庫避難，然而這幾天她一直聯絡不上住在基輔的表親。

俄國入侵第三天，瑪麗亞下定決心返回烏克蘭，希望能夠幫助自己的家鄉，雖然她未曾受過醫療及軍事訓練，但她擔心若烏克蘭失守將使世界其他地區受到更多威脅。瑪麗亞：「我必須去，我不能只是抗議、募款或是揮舞旗幟，烏克蘭人從2015年就這麼做了，我無法再繼續這樣下去。」

儘管瑪麗亞不願大衛與她回到烏克蘭，但大衛拒絕留下，由於大衛須先申請護照與簽證，瑪麗亞決定7日先行離開芝加哥。

大衛認為自己有責任保護瑪麗亞的安全，「自滿與順從是差不多的，你可以對長期受欺壓的人視而不見，事情發生在他們身上，而下一個可能就是你。」

美聯社報導，近日從歐洲其他地區返回的烏克蘭人民在波蘭梅迪卡(Medyka)邊境檢查站集結準備返回家鄉，響應烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的號召協助戰事。

瑪麗亞去年與大衛結識，兩人於去年10月訂婚並在5日結婚來慶祝瑪麗亞祖母的生日；在瑪麗亞確定要回烏克蘭後，而決定將婚禮辦在後院，結婚禮物清單則列出烏克蘭軍隊需要的物資。

瑪麗亞表示，她不確定抵達波蘭邊境後該如何協助戰事，住在邊境附近的友人告訴她通過邊境需要幾天的時間；她的父母也擔心她的安全，「如果軍隊沒有帶上我們，我們會盡可能靠近，總是會需要志願者，我非常強壯，我不怕流血，我可以承受壓力。」

旅居芝加哥的烏克蘭人瑪麗亞(右三)與未婚夫大衛(左二)在自家後院結婚，然後趕回烏...
旅居芝加哥的烏克蘭人瑪麗亞(右三)與未婚夫大衛(左二)在自家後院結婚，然後趕回烏克蘭。右邊兩人為瑪麗亞的女兒。(美聯社)

烏克蘭 邊境 芝加哥

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