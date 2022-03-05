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最高法院裁定 波馬爆炸案兇手維持死刑 「罪行令人髮指」

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
查納耶夫維持死刑。(路透)
查納耶夫維持死刑。(路透)

最高法院4日以六票對三票表決裁定，2013年波士頓馬拉松賽爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)維持死刑判決。當年這起爆炸案造成三名觀眾及一名警察死亡，受傷人數超過260人。查納耶夫與哥哥塔米蘭‧查納耶夫(Tamerlan Tsarnaev)在馬拉松比賽現場引爆兩枚炸彈，塔米蘭‧查納耶夫後來在逃避警方追捕的槍戰中死亡。

最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在裁決意見中書中寫道：「查納耶夫犯下令人髮指的罪行。」

湯瑪斯指出，查納耶夫得到了憲法第六修正案(Sixth Amendment)確保在公正陪審團面前接受的公平審判。

先前聯邦法院推翻下級法院的死刑判決，並要求讓查納耶夫接受重審，最高刑期將是終身監禁。

查納耶夫2015年被定罪共謀、使用大規模毀滅武器、謀殺麻省理工學院(MIT)校警科利爾(Sean Collier)等30項罪名之後，一直關在科羅拉多州佛羅倫斯(Florence)聯邦監獄。

拜登總統曾公開反對死刑，「有線電視新聞網」(CNN)4日分析，以拜登政府對死刑的態度來看，查納耶夫是否真的將被處死，仍不明朗。

CNN指出，拜登政府對聯邦定罪的死刑犯發布暫緩執行令(moratorium)，等候政府研究報告出爐。

最高法院4日的裁決中，自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)則持不同意見。

布萊爾撰寫的不同意見書中指出，陪審團沒有機會聽到的某些證據顯示，查納耶夫受到哥哥嚴重洗腦，或許罪不致死。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)4日表示，拜登已表明「嚴正關切死刑是否執行，但他尊重司法部與部長領導的審查(結果)。」

查納耶夫兄弟除了槍殺MIT校警科利爾外，炸彈攻擊另造成三人喪命，分別是波士頓大學(Boston University)23歲的中國留學生呂令子、麻州美德福(Medford)餐廳29歲經理克莉絲朵‧康貝爾(Krystle M. Campbell)，以及波士頓八歲男童李察(Martin William Richard)。

波士頓大學校董會當年在波馬炸彈案之後，成立「呂令子獎學金」基金，稱波馬爆炸如同九一一事件令人難以忘懷，藉此銘記呂令子並提醒世人勿忘這場悲劇。

拜登 波士頓 馬拉松

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