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憂心烏克蘭親友 在美烏裔籌錢募物資

編譯林梅婕／綜合4日電
海外烏克蘭人心繫家鄉，出錢出力踴躍捐輸。圖為加拿大蒙特一處烏克蘭教堂內堆滿捐助烏克蘭的物資。(美聯社)
海外烏克蘭人心繫家鄉，出錢出力踴躍捐輸。圖為加拿大蒙特一處烏克蘭教堂內堆滿捐助烏克蘭的物資。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭至今，旅居海外的烏克蘭人焦急萬分；在美國許多烏克蘭裔居民紛紛透過社群平台追蹤流離失所的親友下落，同時響應各種救援活動，籌措物資或募款，以協助烏克蘭度過難關。

全美烏裔人口前四大州分別為紐約、新澤西、賓州和加州。住在新州的茱莉亞‧康提諾(Julia Contino)，自俄烏戰事爆發後就為當地的家人提心吊膽，除了每天一定要發訊息確認家人平安，她和丈夫康提諾(Joey Contino)也不斷努力替家人爭取更多生存的機會。

茱莉亞受訪時表示，自己每天都要透過通訊軟體Viber與家人連繫更新近況；目前雖然所有人都安全，但局勢仍動盪不安，她說：「我現在每天傳的訊息都是問他們是不是還活著？或外面是不是很安靜？他們也會回覆我，告訴我他們還活著。」

「俄羅斯現在的行為正是種族滅絕。」茱莉亞忿忿不平地指控：「入侵以來我完全無法入睡，也食不下嚥；如果他們有個三長兩短，我們可能也活不下去了，我們必需陪他們度過這場戰爭，但這真的很困難。」

目前在新州許多烏克蘭人口較多地區，大街小巷到處充滿反戰和支持烏克蘭的裝飾，有居民在前廊掛上烏克蘭的國旗，一些著名地標如主題樂園Morey's Piers裡的摩天輪，也點亮象徵烏克蘭國旗的黃光與藍光，這些景象都讓康提諾夫妻倆相當感動。

康提諾夫婦表示，家人們至今持續躲在地下碉堡，而他們居住的城鎮已經被炸彈摧毀，他們將會迫切需要一些生活用品，「但沒有人敢開車出門，因為到下個鎮開車至少要30分鐘；所有道路和橋都只剩斷壁殘垣，街上還有俄羅斯士兵在巡邏。」

目前小倆口只能不斷為家人籌措物資和募款，還要解決物流的問題，確保物資能送達；同時，他們也鼓勵民眾多向聯合國兒童基金會(UNICEF)或紅十字會(Red Cross)捐款。

烏克蘭 俄羅斯 新州

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