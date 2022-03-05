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憂受制裁波及 俄羅斯富人急售紐約、邁阿密豪宅

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇在曼哈頓上東城富人區擁有地產，圖為他名下的財產正在施工。(Getty Images)
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇在曼哈頓上東城富人區擁有地產，圖為他名下的財產正在施工。(Getty Images)

俄羅斯對烏克蘭開戰之後，某些「富可敵國」的俄羅斯超級富豪遭到美國制裁。「財富」雜誌(Fortune)報導，並非超級富豪等級的俄羅斯有錢人現在同樣人心惶惶，害怕遭到波及導致美國房地產被扣押，因此開始準備出售位於邁阿密或紐約曼哈頓「億萬富翁大道」(Billionaires' Row)黃金地段的豪宅。

蘇聯解體之後的數十年間，俄羅斯富人紛紛到美國置產，但現在卻擔心受到俄烏戰爭影響，稍有差錯房地產則可能被扣押。

豪宅房屋仲介桃莉‧蘭茲(Dolly Lenz)對「財富」雜誌表示，近來接到來大俄羅斯客戶的大量電話，詢問如何把美國房地產脫手賣出，其中許多豪宅市價都超過1000萬元，座落於邁阿密或曼哈頓「億萬富翁大道」等頂尖昂貴社區。

蘭茲說，俄羅斯富人出現焦慮感，害怕房地產可能被扣，或者被發現自己跟某個財產遭扣的對象有關，「對於可能遭到牽累，他們簡直嚇死了」。

她表示，雖然現在房地產市場上還沒看到俄羅斯持有人大量拋售豪宅，但不久之後狀況便將出現。她說，俄羅斯有錢人除了急著把持有房地產賣出，原本決定的房地產購買計畫及生意投資則宣布取消，就算賠上定金也願意。

蘭茲表示，幾位俄羅斯買主已經為多項房地產開發新案繳付可觀定金，但現在卻決定認賠退出。她說，有買主因此損失1500萬元定金。

精品房地產服務機構「英格爾及沃爾克斯美國公司」(Engel & Völkers Americas)家族理財部門全球總監希格爾(Stuart Siegel)則說，俄烏戰爭是否對俄羅斯有錢人持有美國房地產造成影響，仍有待觀察。他說，俄羅斯經濟、政治動盪，可能讓更多俄羅斯有錢人對於美國房地產依賴更深，至少沒有被美國聯邦政府列在制裁黑名單上的富人將是如此。

他說：「每當出現國際動盪的時候，美國房地產總被認為是安全港。」

房地產 俄羅斯 曼哈頓

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