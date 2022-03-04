龐培歐訪台有「商業考量」？台外交部澄清無規畫任何投資交易

美國前國務卿龐培歐（右）訪台。(記者胡經周／攝影)

前國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）訪台，台灣蔡英文政府解讀為強化台美友好關係；但知情人士透露並提供台駐美代表處的一封電報，指稱龐培歐是為Anarock公司爭取台灣公部門的退撫基金、勞退基金投資 。台灣外交部表示，龐培歐訪台無相關投資公司人士隨行，台政府也沒有為訪問團規畫任何投資交易。

對於龐培歐訪台傳出有商業考量一事，台灣外交部表示，龐培歐任內對深化台美關係貢獻卓著；卸任後一直期盼有機會訪問台灣，指龐培歐此行重點在瞭解台政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼，以實際行動展現對台灣長期以來的堅定支持。

台外交部表示，台政府一向歡迎並鼓勵外國人士在台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎；台外交部指外界傳言是惡意揣測龐培歐訪台意圖，刻意模糊焦點。

知情人士表示，龐培歐此次訪台並非為保台、挺台，而是要親自牽線當監軍，確保退撫基金、勞保基金與台政府安排私部門基金及企業，對Anarock公司注資，他質疑蔡英文政府作法，無異於是把軍公教退撫基金與勞保基金當「政治保護費」。

知情人士指台駐美代表處一封於去年8月2日發給台外交部的電報；根據台駐美代表處該封電報指出，龐培歐去年7月8日即率Anarock公司投資長Gino Ramadi到雙橡園拜會台駐美代表蕭美琴，會談過程，Ramadi也提到該公司盼與台方建立投資夥伴關係的構想。

電報中也提到，11天之後，Ramadi 於7月19日再與台駐美代表處經濟組及紐約金管會同仁進行視訊會議，更具體說明盼台方引介公、私部門資金參與的投資計畫。會中即提到，龐培歐「有意於數月後訪台」，盼訪台前相關投資合作能取得具體進展。

電報指出，Anarock公司邀台參與的投資計畫涵蓋貨運航空、全球冷鏈設施網路、美國住宅房地產房屋權益、航空租賃業務、社區協會管理營運商、房屋貸款保險 、濱海住宅發展／船屋、印度信用卡合作／數位銀行與渦輪引擎製造等9項。

電報中也記錄，Ramadi盼台方協助引介之潛在投資夥伴，包括公部門的退撫基金與勞退基金，以及私部門的創投基金與企業（如金融、保險、財務投資公司）等，還聲稱不同投資計畫可與不同投資夥伴合作。

電報中補充，Ramadi盼台方協助安排與台灣公、私部門潛在投資人視訊會議，並再強調，龐培歐對本案甚為重視，盼未來訪台時可與潛在合作夥伴進一步洽談。Ramadi還告知，龐培歐是Anarock公司資深顧問、未來的董事會主席。

據了解，台外交部接獲駐美代表處電報後，即函請勞動部、銓敘部、中央銀行、金管會、經濟部與國發會就相關基金與外國基金合作的法規與可能類型提供意見。

台駐美代表處表示，龐培歐卸任後期盼有機會訪台，此行重點在了解台政府立場並與民間互動；台政府鼓勵國際投資與合作，代表處工作其中一項就是向台政府呈報相關合作機會。