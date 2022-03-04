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美國願為台灣出兵？龐培歐：需仔細考量

記者張加、賴昭穎、林海／台北報導
美前國務卿龐培歐訪台，蔡英文總統（右）3日在總統府頒贈「特種大綬景星勳章」給龐培歐（左），表彰他長期支持台灣國際參與、為美台關係帶來許多突破的卓著貢獻。（中央社）
美前國務卿龐培歐訪台，蔡英文總統（右）3日在總統府頒贈「特種大綬景星勳章」給龐培歐（左），表彰他長期支持台灣國際參與、為美台關係帶來許多突破的卓著貢獻。（中央社）

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）昨與台灣工商學界約30人閉門會談約一個小時，被問到若還擔任國務卿，美對烏克蘭危機是否採取不同作法？龐培歐說，這次危機是因事前準備不足所致，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平這兩大元素相同，「若有不同人執政，情況就會不同」。與會人士解讀，龐培歐雖未提及美國總統拜登（Joe Biden），但話中暗示，若美國換人執政，俄烏情勢應會不同。

暗示美若「換人執政」俄烏情況會不同

龐培歐3日與台灣商界會談從俄烏衝突談到台海、兩岸情勢；他指出，從這次烏克蘭事件，全世界都能更深刻體會台灣的重要性。至於美國是否願意為台灣出兵？龐培歐僅回應，這是個需要仔細考量的問題，他也談及，相當佩服烏克蘭人願意站出來捍衛國家。

與台工商界會談 稱自己不只是政治人

與會者轉述，龐培歐表達，他「不只是政治人」，希望台美經貿能增強，若台企想到美國或需要美國協助，他可以找方法幫忙；他認為必須穩定台灣與美國之間的經貿關係，雖然他已非官員，但民間可以合作，「共和黨能量足夠」。

據透露，龐培歐說，台灣很重要，他一定要來，原本準備5月訪台，但提早至3月訪問。企業界人士則想知道美方如何看待當前俄烏、兩岸情勢。

不過，由於龐培歐反中立場鮮明，與會企業儘管涵蓋金融、傳產、科技、生技等，但鮮少是同時布局兩岸的企業，顯示企業界仍有所考量。

3日出席的台灣企業家有義美董事長高志尚、義美總經理高志明、力積電董事長黃崇仁、中鋼執行副總經理黃建智、晶華酒店董事長潘思亮、上騰生技董事長張鴻仁、台灣金控董事長呂桔誠、台新金控總經理林維俊皆現身會場。

龐培歐 烏克蘭 國務卿

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