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白宮公布抗疫新路線圖：全民回歸新常態

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
白宮公布新的抗疫路線圖，要讓全民回歸新常態。圖為紐約曼哈頓的公校學生放學後離開。(美聯社)
白宮公布新的抗疫路線圖，要讓全民回歸新常態。圖為紐約曼哈頓的公校學生放學後離開。(美聯社)

新冠肺炎疫情影響民眾生活兩年後，拜登總統1日利用國情咨文演說，宣布「是時候讓國民復工」，揭示政府推動「從測試到治療」(test-to-treat)計畫，透過藥局提供免費的抗病毒藥物給確診病患；白宮2日即宣布「全國新冠病毒準備計畫」(National COVID-19 Preparedness Plan)，強調美國不會再讓新冠病毒主宰生活，讓全民回歸新常態。

拜登在國情咨文演說中細數去年抗疫成果，稱目前確診病例大幅減少，疫苗與檢測已臻完備，新療法很快就會變得更容易取得。

「今晚，我可以說，我們將安全的回歸正常生活。」拜登說：「是時候讓國民復工，並再次讓商業區擠滿人潮了。」

白宮2日即公布90頁的「全國新冠病毒準備計畫」，形容這一路線圖將幫助大家在未來對抗新冠病毒，不只是與病毒共存，且不容許新冠病毒再次主宰我們的生活。

該計畫揭示持續降低新冠病毒引起的重病和死亡的作法與投資，同時為潛在的新變種病毒做好準備，並提供資源讓企業和學校維持開放。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)說：「我們知道如何保持企業和學校開放。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，疫情爆發以來，全美至少7890萬375人染疫，病歿人數約95萬112人。

政府計畫說服民眾安全恢復正常生活的關鍵，是輝瑞(Pfizer)藥廠的抗病毒藥物可用性漸增，此藥經證實可降低染疫住院風險達90%。

拜登政府表示，截至本月底將有100萬顆藥可供服用，4月還會有兩倍藥量投入運用。

白宮官員表示，「從檢測到治療」計畫最初將在全國數百間藥局推出，包括連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)和克羅格(Kroger)，並很快擴展到其他地方。

在藥局檢測呈陽性者，可獲得抗病毒藥物，大幅降低出現後續重症風險。

不過，部分藥劑師擔心此計畫會影響藥局人力，加重藥師工作負擔。

美國藥劑師協會(APA)副主席安妮伯恩斯(Anne Burns)表示，近幾個月來，各地藥店都在努力解決人力問題；藥劑師負責施打疫苗、調配處方箋藥，並提供健康諮詢，如今又要負責新冠病毒檢測和配藥。

藥局 拜登 檢測

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