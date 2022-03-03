代表共和黨回應國情咨文 愛州州長：美國退步了

愛阿華州州長雷諾茲1日晚間代表共和黨對拜登總統國情咨文演說發表回應。她說，拜登執政一年「讓我們變得退步了」。（美聯社）

愛阿華州 州長雷諾茲(Kim Reynolds)1日晚間代表共和黨對拜登 總統國情咨文演說發表回應。她說，美國仍未脫離危機，仍面臨多項挑戰，拜登在國際舞台展現的領導能力明顯欠佳。

雷諾茲在愛阿華歷史大樓屋頂發表的14分鐘演說中表示，拜登執政一年「讓我們變得退步了」，彷彿回到40多年前的1970年代晚期及1980年代初期，當時通貨膨脹失控讓美國家庭難以負荷，各地城市出現暴力犯罪潮，蘇聯軍隊則企圖重畫世界地圖。

她說，拜登還沒宣誓就職之前便說，希望讓美國在國際社會再次受到尊重，也希望美國民眾能夠團結，可是國內外兩個層面，「他都失敗了」。

雷諾茲說，在國際舞台出現弱點，將會付出代價，拜登的外交政策經常是做得太少，而且做得太晚。她說：「如今俄羅斯對烏克蘭全面進攻，這是對民主、自由、法律價值的攻擊。」

即將於今年11月角逐連任的雷諾茲表示，美國目前正走在「錯誤的軌道」上，通膨高漲、犯罪增加、道德淪喪，而且還沒有從持續已兩年的新冠疫情危機當中脫離。

她指出，通貨膨脹與能源價格上升都是拜登與民主黨增加開支所造成的。她說：「他們強硬推出政策，汽油價格增加50%，通膨創下40年新高。」

對於華府政治領袖，她也說，屬於某個政治階級的人物，企圖把美國變成「少數精英有權決定其他人能說什麼、不能說什麼，能相信什麼、不能相信什麼的國家」。她表示，政治人物要求家長坐下、安靜，孩子的教育及未來均交由政府掌控即可，已讓家長忍無可忍。

她說，所有事情似乎都在「往後退」，美國人已經等不及希望如此荒唐的狀況，能夠趕快結束。

62歲的雷諾茲積極力挺前總統川普 ，2020年大選期間曾為川普助選，川普2016年、2020年總統大選在愛阿華州兩度獲得勝利。