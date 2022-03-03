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拜登演說 共和黨2女議員鬧場叫囂 兩黨同聲譴責

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統發表國情咨文演說時，共和黨籍眾議員布波特(左)與同黨籍眾議員格林起哄叫囂，兩人言行遭到兩黨同聲譴責。（美聯社）
拜登總統發表國情咨文演說時，共和黨籍眾議員布波特(左)與同黨籍眾議員格林起哄叫囂，兩人言行遭到兩黨同聲譴責。（美聯社）

拜登總統1日晚間在國會發表國情咨文演說，但坐在台下的共和黨籍聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)卻在拜登演講中途起哄、叫囂；同黨籍眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也在台下起哄、訕笑，兩人言行遭到兩黨現任及前任國會議員同聲譴責。

布波特和格林的行為引發兩黨議員的批評；參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)2日表示，兩人「譁眾取寵手段」是不適當的。

拜登1日晚間在演說中提到2015年因腦癌病逝，生前曾參加伊拉克戰爭的長子波‧拜登(Beau Biden)。拜登呼籲國會通過法案，為參加伊拉克戰爭、阿富汗戰爭期間曾曝露於有毒物質的退役軍人提供援助。他說，有毒物質有致癌風險，恐將讓軍人落得國旗覆蓋靈柩的下場。

布波特突然打斷拜登演講，在台下大喊：「你派他們去的，總共13個人。」華盛頓郵報報導，布波特所指的13人，是2021年美國從阿富汗撤軍引發混亂的任務尾聲，共計13名美軍遭遇自殺式攻擊而殉職。

拜登則接著演講說道：「其中一名軍人就是我兒子，少校波‧拜登。」過去幾年來，拜登曾數度提到，兒子之死可能與派駐伊拉克及科索沃時曾曝露於有毒物質有關。波‧拜登為生前為陸軍國民兵軍官。

布波特的脫序舉動引起在場民主黨國會議員抱以噓聲，還有人喊出：「把她趕出去。」

除了布波特之外，格林同樣在拜登演講時在台下起哄、訕笑；另外，拜登整場演說期間，布波特至少發表50則推文，內容包括要求拜登下台。

格林也在國情咨文期間同步發表數則推文，其中一則寫道「拜登希望我們解決心理健康問題，我同意。我們應該從總統開始。」

拜登 波特 阿富汗

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