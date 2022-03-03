國情咨文5重點:民主獨裁不再模糊、疫情不再控制生活…

拜登總統發表國情咨文，國會議員紛紛在服裝配色上選擇烏克蘭國旗的黃、藍色以表支持。（路透）

拜登 總統1日發表上任後首次國情咨文，美聯社整理出以下5大重點。

民主與獨裁不再抽象

這場演說的時機正值烏克蘭 戰爭，拜登有舞台和迫切理由談論民主與獨裁，這不再是模糊概念，而是緊急現實。拜登一再談論自由民主的價值，並稱如俄羅斯總統普亭這樣的獨裁者現為全球面臨的最大外交政策議題。

「在民主和獨裁之戰中，民主政體在此時崛起，全球顯然選擇和平與安全的一方。」拜登表示：「這是真實的考驗而且需要時間，我們會繼續從烏克蘭如鐵般的意志得到靈感。」

文化戰與油價

拜登上任首年經常捲入文化戰中，他在國情咨文中也企圖調整意識形態戰；他不考慮黨內左派減少警察補助的呼聲，高呼美國應該要補助警察，提供資源與訓練。

拜登提到應確保安全邊界和修正移民制度，他也呼籲共和黨人和美國民眾應務實看待此議題。

雖然拜登高呼民主，但他認為許多美國人會以油價來評估戰爭，而非地緣風險；拜登指出：「我會採取有效行動，確保制裁不利俄國經濟，並採取可行辦法保護美國企業和消費者。」

後新冠肺炎時代

拜登表示美國將走向新冠疫情 下一步，但他仍警告可能會有新變種病毒；他說全國多數地方已不用戴口罩，多數美國人已接種疫苗，且也有許多疫苗備用。校園開放，員工也可回到辦公室上班。

拜登表示：「新冠疫情不再控制我們的生活。」

重複字詞

拜登在國情咨文中談到民眾就業時，用到逾12次的「工作」(job)；他也提到多次「通膨」和「價格」，「大流行病」和「新冠疫情」也分別出現8次和12次。

拜登試圖團結兩黨，他提到三次「民主黨和共和黨」；另外他還提到12次「普亭」。

烏克蘭的黃藍色

俄國侵略烏克蘭，國會議員紛紛在服裝配色上選擇烏克蘭國旗的黃、藍色以表支持；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)身穿深藍色套裝；聯邦共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)西裝別上烏克蘭國旗的別針；許多議員和賓客手持烏克蘭小國旗。