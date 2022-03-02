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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

緊急援烏 國會擬加碼到100億 白宮促列長期支出

編譯孫梁／綜合1日電

國會兩黨在加緊商討對烏克蘭的大規模援助計畫，拜登政府要求緊急援助60億元，但國會可能增加到100億元，並希望迅速通過，以解決烏克蘭及其鄰國迅速惡化的人道危機、增強對俄羅斯進一步入侵的防禦和加強對俄羅斯的懲罰。

拜登政府日前敦促國會批准提供烏克蘭64億元緊急援助，包括國務院等政府部門向烏克蘭和波蘭與立陶宛等鄰國提供29億元人道和安全援助，以及國防部提供35億元援助。

白宮官員要求國會將增加的援助列入政府部門的長期支出計畫，以便可持續到本會計年度結束；民主黨籍的參院軍事委員會主席肯恩(Tim Kaine)說，部分參議員提出將對烏克蘭危機的援助增至100億元。

參院民主黨領袖舒默表示要兩黨一致採取行動，並與拜登政府保持一致，通過強有力的援助法案，向俄羅斯總統普亭傳遞出最強烈的訊號：美國與烏克蘭人民站在一起。

民主黨高層希望將對烏克蘭的援助列入必須通過的法案中， 現有的政府支出計畫將在3月11日到期，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)表示，眾院準備在3月8日表決。

緊急援助將加強兩黨對克里姆林宮及其盟友的懲罰，包括重點制裁俄羅斯的能源部門以及可能逃脫美歐制裁措施的俄羅斯寡頭。

部分國會議員要求制裁還要考慮到加密貨幣，以防俄羅斯菁英集團不會通過難以追蹤的數字貨幣躲避制裁；參眾兩院的部分民主黨人建議終止與俄羅斯的貿易關係，參院財政委員會的共和黨首席成員柯瑞柏(Mike Crapo)對此表示出興趣，說要考慮後推動。

民主黨的參院情報委員會主席華納(Mark Warner)說，希望將人道和國防援助與其他的相關法案結合起來，包括防範俄羅斯對美國企業的網路攻擊；他表示，國會通過的援助可能比白宮要求的還多。

但部分共和黨人希望分開處理對烏克蘭的援助，參院撥款委員會的共和黨資深成員薛爾比(Richard Shelby)說，聯邦資助計畫應與給烏克蘭的援助分開處理。

烏克蘭 俄羅斯 參院

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