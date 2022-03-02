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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

重新校準 美全力應對中國「非市場」作為

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。(歐新社)
美國貿易代表戴琪。(歐新社)

美國貿易代表署(USTR)1日公布年度貿易報告，提到將持續「重新校準美中貿易關係」，細數中國的不公平貿易作為，報告指將會窮盡現有的工具和潛在的新工具應對由中國政府領導的「非市場經濟」作法。

年度貿易報告揭櫫了貿易政策的環境永續、執行現有協議、強化供應鏈彈性、應對新冠肺炎的努力，以及美中貿易關係。

「美中可以同時是夥伴也是競爭者，但任何競爭都必須公平。」貿易代表戴琪(Katherine Tai)表示，中國造成許多貿易摩擦，中方為一個大型的「非市場經濟體」(指中央計畫經濟)，實施不公平、反競爭的行為，傷害包含美國在內的勞工和企業。

報告提到，中國透過補貼支持當地產業發展，追求生產力與市占率，限制外國商品與服務進入中方市場，甚至破壞外國智慧財產權與技術，就只為了追求產業政策目標。

報告也提到，對勞工保護不足(例如新疆地區維吾爾族被強迫勞動)，以及脆弱的環境監管等方式，都是中國刻意為之，迫使其他企業關門，也破壞公平競爭的概念。

此外，戴琪舉例，特定商品過度集中在中國製造，這些非市場作為，傷害供應鏈韌性。

報告說，美國直接向中國關切這些議題，也正在推動與盟友和夥伴共同合作應對。

但報告並未提出新措施，而是重申拜登政府將採取新穎、全面且務實的作法，實施以美國勞工為中心的貿易政策，美國會清醒看待中國變本加厲的有害作為。

報告提到，美國實施大量國內投資、建立供應鏈彈性，以及考慮所有現行的、可能的新工具，應對中國以國家為主導的非市場經濟作為。

「濫用勞動力不僅關乎公平競爭，也是道德污點。」報告提到，美國會持續向中國究責，也會與貿易夥伴一起消滅存在全球供應鏈中的濫用勞動力問題，美國將會持續落實「防止維吾爾族強迫勞動法」。

有關台灣，報告提到，美台貿易關係長期持續且蓬勃發展，美台去年舉行第11次的貿易暨投資架構協定(TIFA)會議，展望未來，美國與台灣同意在全球供應鏈中打擊勞動力剝削，在TIFA下成立勞工工作小組。

報告表示，美國將持續與台灣著手處理貿易問題，包含美國豬肉和牛肉的市場准入、保護著作權的立法工作、數位隱私、金融服務與監管透明。

戴琪也提到美國即將公布的「印太經濟架構」，指這將可協助美國深化與這個重要且動態變化區域的連結。

供應鏈 勞工 戴琪

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