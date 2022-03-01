不屈服、拒出逃 CNN：澤倫斯基獨力扭轉美歐對俄政策

烏克蘭總統澤倫斯基自拍證明他與民同在，沒有落跑。（美聯社）

「戰爭就在這裡，我需要的是彈藥，不是把我接走。」烏克蘭 駐英國大使館人員透露，俄羅斯 軍隊攻入烏克蘭境內之後，美國曾對烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)表示，可以協助逃亡，前往安全之處棲身，但遭到澤倫斯基斷然拒絕。

「讓美國感到既受啟發又覺得羞愧」

有線電視新聞網(CNN)28日報導，美國及歐洲國家對於俄烏戰爭原本反應冷淡，澤倫斯基打死不退的表現讓美國感到既受啟發又覺得羞愧，歐盟則願意進一步介入俄烏戰爭，動作也較先前加快腳步，俄羅斯淪為眾矢之的的現況，超過先前預期。

僅管烏克蘭並非北大西洋公約組織(NATO)成員，西方國家現在卻為了對抗莫斯科紛紛選邊站，承諾提供更多武器及設備給烏克蘭。

報導指出，澤倫斯基與烏克蘭受到侵略時不屈不撓，讓過去30多年來後冷戰時期西方國家對俄羅斯的政策突然改寫，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)攤牌。

烏克蘭總統澤倫斯基打死不退的表現，令歐美刮目相看。(Getty Images)

喜劇演員成烏克蘭歷史關鍵人物

44歲的澤倫斯基為喜劇演員出身，外界很難料想到，有朝一日他將成為在烏克蘭歷史關鍵時刻留名的重要人物。報導指出，俄羅斯開戰的最後倒數幾天，原本態度輕蔑的澤倫斯基，開始向國際社會發出求救呼籲，但澤倫斯基先前對於緊張情勢語多保留，則可能導致許多烏克蘭人因此誤判風向，對於接下來的慘痛結果毫無準備。

有線電視新聞網分析，諷刺的是，澤倫斯基在極度艱困的國難時刻，展現了足以讓烏克蘭同時成為北約及歐盟會員國的核心價值，包括堅定悍衛民主的決心，而這條道路正是普亭不惜開戰也要阻擋烏克蘭的。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)27日接受歐洲新聞台(Euronews)專訪，提到烏克蘭時表示：「他們是我們的一份子，我們也希望他們能加入。」

烏克蘭總統澤倫斯基在戰爭中表現的不屈不撓精神，受到注目。（美聯社）

化身烏克蘭的邱吉爾、華盛頓

報導指出，澤倫斯基正在為自己塑造勇於對抗獨裁暴政的歷史傳奇人物定位，例如波蘭的自由象徵、前總統華勒沙(Lech Walesa)，還有1956年遭處決、被視為自由先驅與英雄的匈牙利總理納吉(Imre Nagy)。

2021年8月，阿富汗神學士民兵組織(Taliban)全面掌控喀布爾(Kabul)，阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)則逃離出境，澤倫斯基則選擇冒死留下；報導指出，澤倫斯基儼然已成為極少數在歷史重大事件當中，化身為全國精神指標人物的元首，比如二次世界大戰期間的英國首相邱吉爾(Winston Churchill)以及美國獨立戰爭前後的華盛頓(George Washington)。