社媒巨頭「參戰」 限制資訊流通、弱化俄帶風向能力

面對俄羅斯入侵烏克蘭，谷歌、臉書和推特、YouTube等社群媒體也紛紛加入制裁行動。（路透）

自烏俄危機爆發以來，除了近日真槍實彈地戰事外，雙方在網路上的「輿論戰」也從未止息；另外，隨著俄羅斯入侵烏克蘭 愈演愈烈，提供雙方平台的科技巨頭也愈來愈難維持中立，透過如事實查核或是暫停營收等方式，反制俄國 的宣傳工具。

由於社群平台曾經觸發2011年阿拉伯之春，故通常為獨裁者所忌憚，欲封殺之而後快；但也有部分政治強人深諳社群平台的宣傳效果，例如土耳其總統厄多安2016年就曾煽動支持者走上街頭，讓潛在政敵知難而退。

俄羅斯也是善於打輿論戰、製造假訊息的國家，例如在網路上「帶風向」稱，外界所謂的「俄軍入侵」，實際上是「維和部隊」，進入烏國是為了「保護說俄語的烏克蘭人」等；政府同樣下令國內媒體禁止使用「入侵、戰爭」等詞彙。

但是烏克蘭、尤其是演員出身的總統澤倫斯基亦非省油的燈；過去穿西裝打領帶呼籲和平的澤倫斯基，在俄羅斯發假訊息稱他呼籲軍隊投降後，近日來多改穿綠色T卹或迷彩服，而且影片發布量持續多產，例如站在基輔街頭鼓舞士氣的內容等。

烏克蘭其他網路戰還包括：切斷與白俄羅斯 、俄羅斯的通訊，讓進入烏國的俄軍「斷網」；或是在臉書上指示地方政府移除路標路牌，以此混淆俄軍動線；還有實時發布俄軍動向讓民眾走避等。

Google宣布暫停俄國國營媒體在該平台的營利活動。（路透）

至於提供這些訊息發表平台的臉書、Google、推特等，隨著俄軍入侵烏克蘭愈演愈烈，也愈來愈難扮演純粹的中立性平台角色，開始透過這種方式限制俄方的資訊流通、或是帶風向能力等。

臉書母公司Meta宣布，禁止俄羅斯國營媒體在其平台上投放廣告，或是其他在該平台上的可營利手段；此外，這些媒體的帳號都會附上「事實查核」的標記。

Google則宣布，暫停俄國國營媒體在該平台的營利活動，旗下的YouTube也表示要讓這些媒體帳號的影片「推薦率大幅下降」；推特也宣布暫停烏俄雙方投放廣告，避免假訊息散播，更率先出手限制來自俄羅斯的新帳號註冊。

幾乎所有社群平台在過去以個月來，都會特別在這些媒體的帳號旁標註「俄羅斯國營媒體」，例如RT電視台、衛星通訊社(Sputnik)等；由於俄國抗議無效，許多平台在俄國已遭到封殺或被降速處理。