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白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

第10次出席…習近平兩會動向 聚焦政策走向

記者陳政錄／綜合報導
中國全國兩會即將召開，習近平屆時是否釋出政策訊息受矚目。圖為習近平2月3日向國際奧委會第139次全會開幕式發表視頻致辭。（新華社）
中國全國兩會即將召開，習近平屆時是否釋出政策訊息受矚目。圖為習近平2月3日向國際奧委會第139次全會開幕式發表視頻致辭。（新華社）

中國全國兩會即將召開，中共總書記習近平屆時參會動向，以及釋出的政策訊息受到矚目，以2016年、2020年為例，習近平分別在個別政協聯組會上，提出「新政商關係」和「新發展格局」。

新華社報導，今年是習近平第十次出席全國兩會，在此期間，他將出席開幕會、閉幕會、全體會，以及參加政協界別聯組會與其所在的代表團審議，還有解放軍和武警部隊代表團全體會議等。

據了解，習近平出席兩會中的特定會議，通常會釋出重要的政策訊息，進而影響後續的政府決策走向，所以兩會期間，習近平的一言一行受到關注。

以2021年為例，習近平參加政協醫藥衛生界、教育界聯組會，以及內蒙古、青海代表團會議，會上提及「精準扶貧」的實效，和鄉村大齡青年「脫單」與農村建設等問題。在兩會期間，習近平亦多次提到高質量發展，和「要始終把最廣大人民根本利益放在心上。」

不過，面對中國已從脫貧攻堅，轉向鞏固成果、共同富裕，針對2022年兩會，中國民生、經濟領域的重點工作方向，中新社引述植信投資首席經濟學家連平分析，當局預計在多個方面精準作為，包括教育、社會保障與就業、醫療衛生等民生相關支出有望繼續保持較高成長，維護好人民群眾的切身利益，確保社會政策托底，保障整個社會的穩定運行。

中國銀行研究院研究員劉晨則說，在疫情干擾並未完全消除、經濟增長速度趨緩的背景之下，今年就業壓力仍然不容小覷，推動減稅政策、增加企業抗風險等，將成為重點；工銀國際首席經濟學家程實說，長期來看，「公平」會是一系列政策變化的核心要義之一，公平兼顧所有人福利最大化、弱勢群體福利最大化和機會均等。

全國兩會 習近平 就業

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